La population du Kazakhstan a été confrontée à « Yandex » des pannes massives et généralisées affectant les services de l'écosystème numérique utilisés quotidiennement par des millions d'utilisateurs. Les problèmes ne sont pas liés à l'infrastructure locale, mais directement aux dommages subis par les centres de données centraux situés sur le territoire russe.

Cette panne a porté un coup dur non seulement aux passagers et aux clients, mais aussi aux activités de milliers de chauffeurs de taxi et de coursiers.

Quels services ont été interrompus ou fonctionnent avec des perturbations ?

Presque tous les services populaires de l'entreprise au Kazakhstan ont été perturbés :

« Yandex Go » : Le service de commande de taxi a cessé de fonctionner complètement ou a connu de graves interruptions ;

La livraison s'est arrêtée : Il est devenu impossible de commander des repas et des produits via les applications « Yandex Eats » et « Yandex Lavka » ;

Difficultés financières : Des interruptions ont été constatées lors des paiements et des virements via « Yandex Pay » ;

Technologies intelligentes et musique : L'assistant vocal « Alice », « Yandex Music » et les appareils de maison intelligente ont cessé de répondre aux commandes et sont devenus instables ;

Mécontentement des chauffeurs et coursiers : Les chauffeurs de taxi et les coursiers ont signalé qu'ils ne pouvaient pas accepter de nouvelles commandes et que le support technique ne répondait pas.

Quelle est la cause ? Trois centres de données endommagés en Russie

Bien que les données personnelles des utilisateurs soient stockées sur des serveurs au Kazakhstan, l'architecture informatique globale repose sur un système interconnecté :

Arrêt des centres de données : Selon les informations, la panne a été causée par des dommages à l'infrastructure des centres de données de Yandex en Russie, dans les régions de Riazan, Kalouga et Vladimir ;

Effet domino : L'arrêt complet de l'un des centres de serveurs a provoqué des pannes en chaîne à l'échelle internationale, impactant directement le marché kazakh ;

Confirmation ministérielle : Le ministère du Développement numérique du Kazakhstan a officiellement confirmé que les serveurs locaux fonctionnaient normalement, mais que le problème découlait d'une forte dépendance à l'infrastructure étrangère.

La question de la dépendance et l'inquiétude des experts

Les représentants de l'entreprise indiquent que des travaux sont en cours pour rétablir les services, mais que les délais de stabilisation complète restent inconnus :