Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fait une déclaration sur l'impact des frappes contre les centres de données de la grande entreprise technologique russe Yandex sur l'espace numérique. Le dirigeant ukrainien a souligné que lorsque ces infrastructures ont été mises hors service, le niveau de discours de haine, de campagnes visant à diviser la société et de diverses provocations sur les réseaux sociaux a considérablement diminué.

Parallèlement, la presse russe a révélé des informations sur les dommages techniques causés par l'attaque et les conséquences financières de leur réparation.

« Il est devenu clair d'où sont contrôlés les bots »

Volodymyr Zelensky a noté que les dommages causés aux centres de données ont eu un impact direct sur l'environnement informationnel du réseau :

Diminution des provocations : « Au moment où ces installations ont été frappées, la haine, la division artificielle et les provocations hostiles sur les réseaux sociaux ont chuté radicalement », a déclaré Zelensky ;

Activité des fermes de bots : En évoquant les changements dans l'espace numérique, le chef de l'État a ajouté : « Le nombre de bots sur les réseaux a considérablement diminué, et il est maintenant très clair d'où proviennent réellement ces bots et d'où ils sont contrôlés ».

Au moins six mois pour la restauration : Kommersant révèle l'ampleur des dégâts

Selon le journal russe Kommersant , le processus de mise à jour complète et de restauration des équipements serveurs complexes dans les centres de données Yandex ciblés nécessitera un délai important :

Délai de 6 mois : Les experts estiment qu'il faudra au moins six mois pour redémarrer les équipements de haute technologie endommagés et restaurer complètement l'infrastructure ;

Canaux d'approvisionnement étrangers : Afin de compenser les pertes plus rapidement, l'entreprise envisage des options pour acheter de nouveaux équipements par divers moyens, y compris via des canaux d'approvisionnement étrangers ;

Les services cloud vont augmenter : On s'attend à ce que les coûts supplémentaires énormes et les difficultés logistiques d'approvisionnement entraînent, à terme, une augmentation significative des prix des services cloud de Yandex pour les utilisateurs ordinaires et les clients professionnels.

De telles attaques contre les infrastructures numériques et énergétiques continuent d'avoir un impact direct non seulement sur les réseaux physiques, mais aussi sur l'espace informationnel mondial et l'économie du secteur informatique.