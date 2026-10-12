Zelensky a révélé les conséquences des frappes sur les centres de données de Yandex

·5·Monde
Zelensky a révélé les conséquences des frappes sur les centres de données de Yandex

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fait une déclaration sur l'impact des frappes contre les centres de données de la grande entreprise technologique russe Yandex sur l'espace numérique. Le dirigeant ukrainien a souligné que lorsque ces infrastructures ont été mises hors service, le niveau de discours de haine, de campagnes visant à diviser la société et de diverses provocations sur les réseaux sociaux a considérablement diminué.

Parallèlement, la presse russe a révélé des informations sur les dommages techniques causés par l'attaque et les conséquences financières de leur réparation.

« Il est devenu clair d'où sont contrôlés les bots »

Volodymyr Zelensky a noté que les dommages causés aux centres de données ont eu un impact direct sur l'environnement informationnel du réseau :

  • Diminution des provocations : « Au moment où ces installations ont été frappées, la haine, la division artificielle et les provocations hostiles sur les réseaux sociaux ont chuté radicalement », a déclaré Zelensky ;

  • Activité des fermes de bots : En évoquant les changements dans l'espace numérique, le chef de l'État a ajouté :

    « Le nombre de bots sur les réseaux a considérablement diminué, et il est maintenant très clair d'où proviennent réellement ces bots et d'où ils sont contrôlés ».

Au moins six mois pour la restauration : Kommersant révèle l'ampleur des dégâts

Selon le journal russe Kommersant , le processus de mise à jour complète et de restauration des équipements serveurs complexes dans les centres de données Yandex ciblés nécessitera un délai important :

  • Délai de 6 mois : Les experts estiment qu'il faudra au moins six mois pour redémarrer les équipements de haute technologie endommagés et restaurer complètement l'infrastructure ;

  • Canaux d'approvisionnement étrangers : Afin de compenser les pertes plus rapidement, l'entreprise envisage des options pour acheter de nouveaux équipements par divers moyens, y compris via des canaux d'approvisionnement étrangers ;

  • Les services cloud vont augmenter : On s'attend à ce que les coûts supplémentaires énormes et les difficultés logistiques d'approvisionnement entraînent, à terme, une augmentation significative des prix des services cloud de Yandex pour les utilisateurs ordinaires et les clients professionnels.

De telles attaques contre les infrastructures numériques et énergétiques continuent d'avoir un impact direct non seulement sur les réseaux physiques, mais aussi sur l'espace informationnel mondial et l'économie du secteur informatique.

Volodymyr ZelenskyYandexGuerre Russo-UkrainienneCybersécuritéTechnologie
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

L'ancien patron de Yandex s'allie à Palantir : quelle menace pour la Russie ?L'ancien patron de Yandex s'allie à Palantir : quelle menace pour la Russie ?10 septembre 17:31Conflit ouvert entre Trump et Zelensky sur le diesel et les raffineries russesConflit ouvert entre Trump et Zelensky sur le diesel et les raffineries russesHier 09:50NYT : La Russie pourrait avoir planifié des attaques à grande échelle contre le système énergétique ukrainienNYT : La Russie pourrait avoir planifié des attaques à grande échelle contre le système énergétique ukrainien3 octobre 10:48Cybersécurité : les spammeurs passent des messages de masse aux attaques cibléesCybersécurité : les spammeurs passent des messages de masse aux attaques ciblées31 juillet 02:24Yandex Fabrika présente le PC portable Lunnen Airis pesant moins d'un kilogrammeYandex Fabrika présente le PC portable Lunnen Airis pesant moins d'un kilogramme29 septembre 11:22L'identificateur d'appels Yandex intégré aux smartphones Huawei Nova 16sL'identificateur d'appels Yandex intégré aux smartphones Huawei Nova 16s24 septembre 13:22
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Monde actualités

4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des scientifiques détectent des tunnels souterrains (vidéo)
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des scientifiques détectent des tunnels souterrains (vidéo)
Une femme de 61 ans a donné naissance à l'enfant de sa fille
Une femme de 61 ans a donné naissance à l'enfant de sa fille
Des canards « au travail » dans les rizières : comment aident-ils les agriculteurs ?
Des canards « au travail » dans les rizières : comment aident-ils les agriculteurs ?
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des chambres et un tunnel révélés sous une structure mystérieuse
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des chambres et un tunnel révélés sous une structure mystérieuse