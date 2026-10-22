Plzeň — Levski Sofia : compositions et direct commenté

La rencontre de Ligue Europa entre Plzeň et le Levski Sofia débutera le 23 octobre à 00h00 (heure de Tachkent).

Une fois le match commencé, les événements seront mis à jour dans le direct commenté.

Composition de départ de Plzeň : 44. Vigele F., 99. Memich A., 40. Dve S., 3. Vavro D., 2. Palishak T., 6. Cherv L., 18. Ladra T., 19. Suare S., 17. Groshovski P. (capitaine), 25. Kabongo K., 9. Visinski D.

Remplaçants de Plzeň : 14. Doski M., 23. Faal B., 29. Gabriel A., 7. Laval S., 20. Panos J., 36. Pirgich S., 98. Prebsl F., 12. Soyka A., 5. Spachil K., 1. Tapay D., 10. Ture M., 11. Vidra M.

Entraîneur de Plzeň : Kovach R.

Composition de départ du Levski Sofia : 92. Vutsov S., 21. Neves A., 50. Dimitrov K. (capitaine), 4. Makun K., 3. Maykon, 8. Gruyich M., 19. Mubarik M., 22. Sula M., 35. Serjino, 17. Everton Bala, 7. Reynaldo.

Remplaçants du Levski Sofia : 47. Buras A., 20. Senteles A., 2. Evertton S., 27. Kusso D., 78. Lukov M., 11. Oko-Fleks A., 9. Perea X., 31. Serafimov N., 28. Stoyanchov S., 1. Vladimirov O.

Entraîneur du Levski Sofia : Velaskes J.