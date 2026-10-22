Plzeň — Levski Sofia : compositions et direct commenté

·14·Sport
Plzeň — Levski Sofia : compositions et direct commenté

La rencontre de Ligue Europa entre Plzeň et le Levski Sofia débutera le 23 octobre à 00h00 (heure de Tachkent).

Une fois le match commencé, les événements seront mis à jour dans le direct commenté.

Composition de départ de Plzeň : 44. Vigele F., 99. Memich A., 40. Dve S., 3. Vavro D., 2. Palishak T., 6. Cherv L., 18. Ladra T., 19. Suare S., 17. Groshovski P. (capitaine), 25. Kabongo K., 9. Visinski D.

Remplaçants de Plzeň : 14. Doski M., 23. Faal B., 29. Gabriel A., 7. Laval S., 20. Panos J., 36. Pirgich S., 98. Prebsl F., 12. Soyka A., 5. Spachil K., 1. Tapay D., 10. Ture M., 11. Vidra M.

Entraîneur de Plzeň : Kovach R.

Composition de départ du Levski Sofia : 92. Vutsov S., 21. Neves A., 50. Dimitrov K. (capitaine), 4. Makun K., 3. Maykon, 8. Gruyich M., 19. Mubarik M., 22. Sula M., 35. Serjino, 17. Everton Bala, 7. Reynaldo.

Remplaçants du Levski Sofia : 47. Buras A., 20. Senteles A., 2. Evertton S., 27. Kusso D., 78. Lukov M., 11. Oko-Fleks A., 9. Perea X., 31. Serafimov N., 28. Stoyanchov S., 1. Vladimirov O.

Entraîneur du Levski Sofia : Velaskes J.

PlzeňLevski SofiaLigue EuropaFootballDirect
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Ferencváros — Viktoria Plzeň : compositions et direct commentéFerencváros — Viktoria Plzeň : compositions et direct commenté15 octobre 22:48NEC Nimègue — Levski Sofia : compositions et direct commentéNEC Nimègue — Levski Sofia : compositions et direct commenté15 octobre 22:50Nordsjælland — CSKA Sofia : compositions et direct commentéNordsjælland — CSKA Sofia : compositions et direct commentéAujourd'hui 21:13Qui s'affrontera lors de la phase remaniée de la Ligue Europa ?Qui s'affrontera lors de la phase remaniée de la Ligue Europa ?28 août 18:36CSKA Sofia — Monaco : compositions et direct commentéCSKA Sofia — Monaco : compositions et direct commenté15 octobre 20:33Omonia – Benfica : compositions et direct commentéOmonia – Benfica : compositions et direct commentéAujourd'hui 23:09
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran