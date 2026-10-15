NEC Nimègue — Levski Sofia : compositions et direct commenté

64 But ! Tjaronn Chery (NEC Nimègue) profite d'une énorme erreur adverse près de la limite de la surface pour récupérer le ballon et l'envoyer au fond des filets. Il égalise à 1-1.

62 Julio Velázquez a décidé de procéder à un changement. Gasper Trdin (Levski Sofia) entre en jeu à la place de Mehdi Moubarik.

62 C'est fini pour David Kusso, remplacé par Armstrong Oko-Flex (Levski Sofia).

61 Nimègue n'a pas su profiter du corner, la défense adverse veillant à écarter le danger.

60 Bryan Linssen (NEC) frappe depuis l'intérieur de la surface, mais les défenseurs contrent à temps. Le ballon sort des limites du terrain et un corner est accordé. Le NEC peut poursuivre ses attaques.

60 Dušan Tadić (NEC) tente de progresser, mais le défenseur dégage le ballon.

57 Nijmegen a tiré le corner, mais l'intervention solide des défenseurs a réduit à néant les espoirs de but.

57 Darko Nejašmić (NEC) frappe depuis l'intérieur de la surface, mais les défenseurs repoussent le ballon. Le ballon sort des limites. NEC va corner.

56 Quelle magnifique occasion de but ! Dusan Tadic (NEC Nimègue) a trouvé de l'espace dans la surface et a tiré, mais un défenseur a réalisé un tacle glissé extraordinaire pour contrer le ballon.

55 Nouvelle tentative de Tjaronn Chery (NEC) de glisser un ballon dans le dos de la défense, interceptée et dégagée.

53 Serginho (Levski Sofia) a tenté de glisser le ballon à travers la défense, mais n'a trouvé aucun coéquipier.

51 Gabriel Braza (NEC Nimègue) a tiré le maillot d'un adversaire et Aliyar Aghayev a sifflé une faute.

49 Kevin Kerris (NEC) s'est retrouvé en bonne position pour marquer, mais a tiré au-dessus de la barre transversale. Le the ballon est sorti, et le Levski Sofia va dégager son but.

49 Le jeu est arrêté. Clement Bischoff (NEC) commet une faute dans la lutte pour le ballon. Conscient de son geste, il ne formule aucune contestation.

48 Une superbe longue passe de Svetoslav Vutsov (Levski Sofia) trouve Reinaldo. Il contrôle le ballon et poursuit son action offensive.

46 La pause est terminée et la seconde période va reprendre.

45+3 Le sifflet de l'arbitre retentit pour la fin de la première mi-temps, et les joueurs regagnent les vestiaires.

45+1 Serginho (Levski Sofia) s'est montré très violent dans la lutte pour le ballon, et Aliyar Aghayev a arrêté le jeu, accordant un coup franc.

45 Le quatrième arbitre a ajouté 2 minutes de temps additionnel.

41 Bryan Linssen (NEC Nimègue) a tenté de transmettre à un coéquipier depuis l'extérieur de la surface, mais un défenseur a dégagé le ballon.

41 But accordé ! L'arbitre Aliyar Aghayev a pris beaucoup de temps pour prendre sa décision. Les joueurs du Levski Sofia peuvent enfin respirer et célébrer.

38 But ! Reynaldo (Levski Sofia) marque !

36 But accordé ! Il a fallu beaucoup de temps à l'arbitre Aliyar Aghayev pour prendre sa décision. Les joueurs du Levski Sofia peuvent enfin souffler et célébrer.

35 But ! Reinaldo (Levski Sofia) profite d'un ballon traînant dans la surface et décoche une frappe précise dans le coin inférieur droit, battant le portier. Il ouvre le score : 0-1.

35 Attendez ! Un contrôle VAR est en cours pour vérifier un hors-jeu avant le but. L'arbitre visionne l'action. Les joueurs du Levski Sofia contestent.

35 Le Levski Sofia a marqué, mais l'arbitre Aliyar Aghayev a indiqué qu'il fallait vérifier le but avec la VAR !

34 Clement Bischoff (Nimègue) a fondu vers le but, mais le défenseur est revenu à temps pour lui subtiliser le ballon.

33 Nimègue obtient un coup franc lointain, ce ne sera pas un tir direct au but.

31 L'arbitre siffle, Levski Sofia va tirer un corner.

31 Reynaldo (Levski Sofia) a manqué une belle occasion de marquer. Un centre précis dans la surface a été repris de la tête par Reynaldo (Levski Sofia), mais le ballon est passé largement au-dessus de la barre transversale.

29 Reynaldo (Levski Sofia) s'est étiré pour reprendre le ballon dans la surface et l'a envoyé loin du poteau gauche. Le ballon est sorti, sortie de buts pour Nimègue.

28 Reynaldo (Levski Sofia) a fait preuve d'un superbe talent individuel, est entré dans la surface et a tiré. Sa frappe dangereuse a été bloquée par un défenseur.

26 David Kusso (Levski Sofia) décoche une frappe puissante de l'extérieur de la surface, mais sa tentative est bloquée par un défenseur.

24 Noë Lebreton (NEC Nimègue) est averti par l'arbitre pour une faute commise un peu plus tôt.

22 Kevin Kerrs (Nijmegen) a fait une passe en avant, mais l'un des défenseurs l'a bloquée.

21 Grâce à un bon dégagement du défenseur, Nimègue n'a rien su tirer de ce corner.

21 Kevin Kerss (NEC) envoie un excellent centre dans la surface de réparation, mais les défenseurs adverses parviennent à écarter le danger. Le NEC obtient un corner.

20 Les joueurs du Levski Sofia n'en revient pas que l'arbitre ait refusé le but après intervention de la VAR !

18 Les joueurs du Levski Sofia célèbrent le but, mais l'arbitre demande immédiatement une vérification VAR. Voyons ce qui va se passer. Un moment crucial du match.

17 But ! Everton Bala (Levski Sofia) reçoit le ballon dans la surface de réparation et envoie le ballon repoussé dans le coin inférieur droit. Le score est de 0-1.

13 Kevin Kerris (NEC) a tenté de reprendre le ballon repoussé dans la surface, mais il a tiré au-dessus de la barre transversale. Le ballon est sorti et le gardien du Levski Sofia va dégager.

11 Maicon (Levski Sofia) a éliminé ses adversaires, mais le défenseur a réussi à récupérer le ballon. L'arbitre de touche a accordé une touche en faveur du Levski Sofia.

9 Nimègue tire un coup franc près du milieu de terrain.

6 Clement Bischoff (Nimègue) a tenté un raid solitaire, mais un adversaire l'a contré, étouffant le danger.

4 Grâce à un super tacle du défenseur, le corner de Nijmegen n'a rien donné.

3 Nijmegen a tiré le corner vers le centre, mais le ballon était trop puissant et est sorti des limites du terrain.

3 Tjaronn Chery (NEC Nimègue) frappe au but depuis la surface, mais les défenseurs repoussent bien le ballon. L'arbitre désigne le drapeau de corner. Nimègue va exécuter le corner.

1 C'est parti pour la première mi-temps.

00:02 Le Levski Sofia donne le coup d'envoi du match.

00:00 L'arbitre du match d'aujourd'hui sera Aliyar Aghayev.

00:00 Les compositions de départ pour ce match ont été annoncées.