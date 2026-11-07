Bektemir Meliqo‘ziyev met K.O. son adversaire tadjik au 2e round à Dubaï

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Bektemir Meliqo‘ziyev met K.O. son adversaire tadjik au 2e round à Dubaï

Le boxeur ouzbek évoluant dans la catégorie des super-moyens Bektemir Meliqo‘ziyev (18-1, 12 KO) a célébré une nouvelle victoire éclatante lors d'une soirée de boxe professionnelle organisée à Dubaï, aux Émirats arabes unis.

Le boxeur ouzbek a affronté dans ce combat le Tadjik Karomatullo Sharipov (4-3-1, 3 KO) et, après avoir imposé une domination totale, a battu son adversaire dès le deuxième round par un K.O. brutal.

Domination totale sur le ring : deuxième victoire avant la limite en 2026

Bektemir Meliqo‘ziyev a prouvé une fois de plus cette saison sa grande forme physique et sa puissance de frappe :

  • Deux combats, deux K.O. : Ce duel était le deuxième de l'année 2026 pour Bektemir. Il avait également mis fin à son combat précédent avant la limite ;

  • Palmarès professionnel : Suite à ce succès, le boxeur ouzbek porte son total de victoires à 18 (dont 12 par K.O.), consolidant sa place parmi les prétendants les plus dangereux de la catégorie.

Un grand choc en vue : Jaime Munguía visé pour le titre WBA

Après cette victoire rapide sur Sharipov, toute l'attention s'est tournée vers le grand combat attendu contre le champion en titre de la catégorie :

  • Le défi de la star mexicaine : Le célèbre boxeur mexicain, champion WBA des super-moyens, Jaime Munguía (47-2, 35 KO) a récemment déclaré, après sa victoire contre le Russe Nikita Zonyan, qu'il était prêt à affronter Meliqo‘ziyev lors de sa prochaine défense de titre :

    • « Je pense que le prochain sera Meliqo‘ziyev. Tu es le prochain adversaire, mon ami ! », avait déclaré Munguía ;

  • Accord trouvé : Selon le célèbre journaliste sportif et insider de boxe américain Chris Mannix, les deux parties auraient déjà convenu de toutes les conditions principales du combat pour le titre :

    • « Munguía va combattre Meliqo‘ziyev. Je ne crois pas qu'il abandonnera volontairement sa ceinture de champion. On m'a dit qu'ils avaient officiellement convenu des conditions du combat », a rapporté l'insider.

Si ce super-combat est officiellement annoncé, ce sera pour Bektemir Meliqo‘ziyev le plus grand test de sa carrière professionnelle et l'un des événements les plus attendus de l'année par les fans de boxe ouzbek.

Bektemir Meliqo‘ziyevJaime MunguíaBoxe ProfessionnelleWBAOuzbékistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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