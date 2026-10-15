Ferencváros — Viktoria Plzeň : compositions et direct commenté

68 Babacar Fall (Plzeň) s'élève plus haut que tout le monde pour reprendre un centre dans la surface, mais sa tête passe largement au-dessus de la transversale.

64 Kristian Lisztes quitte le terrain, remplacé par Daniel Arzani (Ferencvaros).

64 L'arbitre arrête le jeu pour un changement : Patrik Hrošovský quitte le terrain, remplacé par Lukáš Červ (Plzeň).

64 Un changement est en cours. Jiří Panoš quitte le terrain et Radoslav Kováč donne les dernières consignes tactiques à Tomáš Ladra (Plzeň).

64 C'est fini pour Christoph Kabongo. Il a tout donné aujourd'hui. Il est remplacé par Baboucar Fall (Plzeň) pour apporter du sang neuf.

58 Il a échappé à son marquage et a repris le centre dans la surface. Il a tenté de placer une tête au centre du but, mais le gardien a repoussé la frappe.

57 Ferencváros a joué le corner en passe courte. Le ballon a été transmis au coéquipier le plus proche.

56 Tir manqué depuis l'extérieur de la surface. Marius Corbu (Ferencvaros) rate complètement le cadre sur sa première tentative, le ballon passe largement à droite.

54 Krisztián Lisztes (Ferencváros) a tenté sa chance au but, mais l'un des défenseurs a parfaitement contré le ballon, sa frappe n'a donc pas inquiété le gardien.

49 Superbe but collectif ! Sur un service de Veljko Birmančević, Kristoffer Zachariassen (Ferencváros) se retrouve seul dans la surface et ne rate pas l'occasion, plaçant le ballon au ras du poteau dans le petit filet droit. 1:0.

49 Alexandr Sojka (Plzeň) tire le corner, mais un défenseur intervient le premier et écarte le danger.

46 L'arbitre a sifflé le début de la seconde période.

45+1 Damian Sylwestrzak siffle la fin de la première mi-temps.

43 Kristoffer Zachariassen (Ferencvaros) place une belle tête vers le but, mais un défenseur était au bon endroit au bon moment pour dégager.

43 Ferencváros a joué le corner court au lieu de centrer dans la surface.

42 Amar Memić (Plzeň) a tenté un raid solitaire, mais un adversaire l'a bloqué, empêchant toute action dangereuse.

41 Veljko Birmančević (Ferencváros) a tenté de transmettre à un coéquipier, mais le défenseur a magistralement intercepté.

40 Kadu (Ferencváros) envoie le ballon dans la surface sur un coup franc, mais le premier défenseur le dégage facilement.

39 Sampson Dweh (Plzeň) commet une faute sur son adversaire et Damian Sylwestrzak siffle pour signaler l'infraction.

38 Adam Gabriel (Viktoria Plzeň) a récupéré le ballon repoussé aux abords de la surface et a gâché une belle occasion. Il a tiré vers le centre du but, mais Daniel Radnoti a réalisé un superbe arrêt.

38 Adam Gabriel (Plzeň) frappe de loin, mais le ballon est contré par un défenseur et neinquiète pas le gardien.

36 Aucun doute, l'un des joueurs de Ferencváros a touché le ballon de la main dans la surface, mais l'arbitre laisse-jouer !

36 Amar Memić (Plzeň) reprend un bon centre dans la surface et décoche une frappe puissante, mais un défenseur contrage le tir avec son corps.

34 Kristoffer Zachariassen (Ferencváros) a eu une occasion en or ! Il a tiré à ras de terre au milieu du but de très près, mais Dominik Tapai a fait preuve de vigilance et a réalisé un arrêt extraordinaire !

30 Attila Osvath (Ferencvaros) progresse à l'extérieur de la surface et décoche une frappe, mais le ballon va tout droit au centre du but et ne pose aucun problème à Dominik Tapai. Arrêt facile.

29 Veljko Birmančević (Ferencváros) a eu une occasion en or ! Il a tiré de très près vers la lucarne, mais Dominik Tapai a fait preuve de vigilance pour réaliser un arrêt fantastique !

27 Ádám Nagy (Ferencváros) décoche une frappe puissante de loin, mais le ballon passe juste au-dessus de la barre transversale.

24 Kadu (Ferencváros) tire le corner et envoie le ballon dans la mêlée dans la surface, mais un défenseur éloigne le danger.

23 Daehli (Ferencvaros) se retrouve seul dans la surface et frappe, mais sa tentative est superbement contrée par un défenseur. L'assistant désigne le corner, Ferencvaros va l'exécuter.

20 Amar Memić (Plzeň) contrôle un excellent centre à ras de terre et frappe depuis l'extérieur de la surface, mais c'est trop faible et le ballon s'envole dans les tribunes. Quelle occasion manquée !

19 Veljko Birmančević (Ferencváros) est pris au piège du hors-jeu, lève le drapeau de touche.

18 Quel tir lamentable ! Amar Memić (Plzeň) retente sa chance — de bien plus loin cette fois, mais il aurait fait aussi bien les yeux bandés. Le ballon passe largement à droite du cadre et sort des limites.

18 Patrik Hrošovský (Plzeň) décoche une frappe puissante, mais un défenseur bloque le ballon avec abnégation.

16 Veljko Birmančević (Ferencváros) a reçu une superbe passe, a eu de l'espace et du temps dans la surface, mais sa frappe rase-terre au centre du but a été facilement captée par Dominik Tapai.

16 Ferencváros a joué le corner en passe courte.

15 Un corner rapidement joué par Ferencváros.

12 Adam Gabriel (Plzeň) a tenté une tête depuis la surface, mais sa frappe n'a pas cadré et le ballon a rebondi sur son coéquipier.

12 Plzeň va tirer un corner.

12 La frappe d'Amar Memić (Plzeň) depuis l'extérieur de la surface passe de peu à côté. Un arrêt brillant de Daniel Radnóti empêche le ballon de faire trembler les filets.

11 Quelle énorme occasion manquée ! Un centre précis dans la surface trouve Kristian Liseth (Ferencvaros), mais sa tête passe juste à côté du poteau gauche.

7 Attila Osvath (Ferencvaros) commet une faute sur son adversaire et reçoit un carton jaune de l'arbitre, mais il est clairement mécontent de la décision.

6 Christophe Kabongo (Plzeň) reprend de volée dans la surface, mais un défenseur bloque courageusement le tir.

2 Le corner tiré par Ferencváros a été bien repoussé par un Dominik Tapai (Plzeň) bien préparé.

1 Le match vient juste de commencer.

00:04 Ferencváros donne le coup d'envoi.

00:00 L'arbitre du match d'aujourd'hui sera Damian Sylwestrzak.

00:00 Dans les détails du match, vous pouvez consulter les compositions des équipes avant le coup d'envoi.