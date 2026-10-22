Nordsjælland — CSKA Sofia : compositions et direct commenté

La rencontre de Ligue Conférence entre Nordsjælland et le CSKA Sofia débutera le 22 octobre à 21h45 (heure de Tachkent).

Dès le coup d'envoi, les événements seront mis à jour en direct.

Composition de départ de Nordsjælland : 13. Hansen A., 15. Akua S., 25. Nelsson V., 4. Markmann N., 23. Norheim R., 18. Janssen J. (capitaine), 8. Røykjær N., 5. Lahteenmäki J., 29. Bertelsen V., 11. Lind A., 14. Adel I.

Remplaçants de Nordsjælland : 10. Amoako P., 2. Ankersen P., 6. Brink M., 16. Busk J., 22. Eriksson K., 21. Heide M., 40. Rasmussen H., 35. Rutkjær V., 37. Sadio L., 3. Salkvist T., 9. Solbakken O., 28. Walker M.

Entraîneur de Nordsjælland : Olsen J.

Composition de départ du CSKA Sofia : 21. Lapukhov F., 4. Almeida D., 6. Jordao B. (capitaine), 32. Rodrigues F., 2. Pastor, 7. Ebong M., 30. Panayotov P., 8. Sensi S., 17. Martino A., 9. Godoy L., 28. Pittas I.

Remplaçants du CSKA Sofia : 99. Eto'o J., 25. Evtimov D., 67. Itu S., 14. Ivanov T., 34. Kaimakanov V., 31. Nikolov D., 94. Sole I., 91. Tunchev A., 19. Yordanov A.

Entraîneur du CSKA Sofia : Gisdol M.