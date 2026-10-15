CSKA Sofia — Monaco : compositions et direct commenté

La rencontre de Ligue Conférence entre le CSKA Sofia et Monaco débutera le 15 octobre à 21h45 (heure de Tachkent).

Dès le coup d'envoi, les événements seront mis à jour dans le direct commenté.

Composition de départ du CSKA Sofia : 21. Lapuxov F., 4. Almeyda D., 7. Ebong M., 9. Godoy L., 6. Jordao B. (capitaine), 38. Leo Pereyra, 17. Martino A., 2. Pastor, 28. Pittas I., 32. Rodriges F., 8. Sensi S.

Remplaçants du CSKA Sofia : 99. Eto'o J., 25. Yevtimov D., 67. Itu S., 14. Ivanov T., 34. Kaymakanov V., 31. Nikolov D., 30. Panayotov P., 94. Sole I., 91. Tunchev A., 19. Yordanov A., 10. Zvarts J.

Entraîneur du CSKA Sofia : Gisdol M.

Composition de départ de Monaco : 1. Gradetski L. (capitaine), 29. Brunner P., 8. Kamara L., 37. Diop E., 31. Fati A., 17. Idumbo S., 13. Mavissa S., 18. Minamino T., 22. Salisu M., 72. Sane S., 4. Teze J.

Remplaçants de Monaco : 11. Ablin M., 14. Biret M., 19. Kabral P., 28. Kulibali M., 7. Deturbe M., 10. Golovin A., 16. Kon P., 20. Nazino, 46. Subeir A., 49. Ture I., 2. Vanderson, 6. Zakariya D.

Entraîneur de Monaco : Filipe Luis.