CSKA Sofia — Monaco : compositions et direct commenté

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CSKA Sofia — Monaco : compositions et direct commenté

La rencontre de Ligue Conférence entre le CSKA Sofia et Monaco débutera le 15 octobre à 21h45 (heure de Tachkent).

Dès le coup d'envoi, les événements seront mis à jour dans le direct commenté.

Composition de départ du CSKA Sofia : 21. Lapuxov F., 4. Almeyda D., 7. Ebong M., 9. Godoy L., 6. Jordao B. (capitaine), 38. Leo Pereyra, 17. Martino A., 2. Pastor, 28. Pittas I., 32. Rodriges F., 8. Sensi S.

Remplaçants du CSKA Sofia : 99. Eto'o J., 25. Yevtimov D., 67. Itu S., 14. Ivanov T., 34. Kaymakanov V., 31. Nikolov D., 30. Panayotov P., 94. Sole I., 91. Tunchev A., 19. Yordanov A., 10. Zvarts J.

Entraîneur du CSKA Sofia : Gisdol M.

Composition de départ de Monaco : 1. Gradetski L. (capitaine), 29. Brunner P., 8. Kamara L., 37. Diop E., 31. Fati A., 17. Idumbo S., 13. Mavissa S., 18. Minamino T., 22. Salisu M., 72. Sane S., 4. Teze J.

Remplaçants de Monaco : 11. Ablin M., 14. Biret M., 19. Kabral P., 28. Kulibali M., 7. Deturbe M., 10. Golovin A., 16. Kon P., 20. Nazino, 46. Subeir A., 49. Ture I., 2. Vanderson, 6. Zakariya D.

Entraîneur de Monaco : Filipe Luis.

En direct0-2 EN DIRECT
51🟨
Stefano Sensi (CSKA Sofia) écope d'un avertissement pour un tacle dur. Un carton jaune s'imposait dans cette situation.
50
Leandro Godoy (CSKA Sofia) frappe de moyenne distance, mais le ballon passe au-dessus de la barre transversale.
47
Joao Goncalves a arrêté le jeu en raison d'une faute tactique commise par Sadibou Sane (Monaco).
46
La pause est terminée et la seconde période est sur le point de commencer.
45+1
Stefano Sensi (CSKA Sofia) s'apprête à effectuer la remise en jeu.
45+3
Au coup de sifflet de l'arbitre, la première mi-temps prend fin et les joueurs rejoignent les vestiaires.
45
Le quatrième arbitre a ajouté 1 minute de temps additionnel.
45
João Gonçalves maintient sa décision après consultation de la VAR. Pas de faute et le but est accordé !
45VAR
Attendez ! L'arbitre Joao Goncalves a indiqué qu'il allait vérifier le but de Monaco à l'aide de la VAR. Ils vérifient probablement s'il y a eu une faute au début de l'action.
430-2
Ansu Fati (Monaco) contrôle une superbe passe et décoche une frappe précise pour battre le gardien. Le ballon se loge dans le petit filet inférieur droit.
42
Angelo Martino (CSKA Sofia) a tenté de créer le danger, mais son centre était trop appuyé. Le ballon est sorti et Monaco va relancer par un 6 mètres.
39
Le CSKA Sofia a tiré un corner, mais grâce à une défense solide, l'occasion a été gâchée.
39
Angelo Martino (CSKA Sofia) s'est relevé après avoir été accroché. Joao Goncalves a vu le tacle et a sifflé faute.
36
Un centre précis trouve Leandro Godoy (CSKA Sofia) au centre de la surface, mais sa tête passe au-dessus de la barre transversale. Le ballon sort des limites du terrain et Monaco va dégager.
33
Le CSKA Sofia produit un magnifique jeu collectif. Ils se font de superbes passes. Un travail d'équipe exceptionnel.
30
Corner rapidement joué par le CSKA Sofia.
29
Анжело Мартино (ЦСКА София) жарима майдончаси ташқарисидан тўпни кучли зарб билан дарвозага йўллади, аммо унинг уриниши ҳимоячи томонидан тўсиб қолинди. Ён ҳакам бурчак тўпини кўрсатди, ЦСКА София уни амалга оширади.
28
7:3 - c'est le nombre total de tirs effectués par les deux équipes.
25
Bruno Jordão (CSKA Sofia) frappe de l'extérieur de la surface, mais le ballon passe au-dessus de la barre transversale.
24
L'arbitre désigne le drapeau de corner. Le CSKA Sofia va exécuter le corner.
24
Leo Pereira (CSKA Sofia) a tenté de dribbler ses adversaires, mais le défenseur a réussi à récupérer le ballon.
23
Coup de pied de coin pour le CSKA Sofia.
23
Leo Pereira (CSKA Sofia) n'a pas réussi à centrer dans la surface, sa tentative a été bloquée par un adversaire.
21
João Gonçalves siffle une faute après un geste illicite de Facundo Rodríguez (CSKA Sofia) sur un adversaire.
18
Longues passes, passes courtes et jeu en une touche. Le CSKA Sofia fait preuve d'esprit d'équipe, contrôle le ballon et enchaîne les passes précises de joueur en joueur. Il est très difficile pour l'adversaire de récupérer le ballon pour l'instant.
15
Bruno Jordau (CSKA Sofia) s'effondre après un duel avec un défenseur et réclame un penalty. Tous les joueurs se sont rués vers l'arbitre, mais il a estimé qu'il n'y avait rien. Le jeu continue.
12
Le CSKA Sofia obtient un corner.
11
Le CSKA Sofia obtient un corner.
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Max Ebong (CSKA Sofia) frappe d'une position très favorable aux abords de la surface, mais un défenseur bloque le tir au prix d'un superbe tacle.
9
Edan Diop (Monaco) a tenté une passe en profondeur, mais c'était trop fort. Le ballon est sorti et le gardien du CSKA Sofia va dégager.
6
Ioannis Pittas (CSKA Sofia) est signalé hors-jeu !
30-1
But ! Paris Brunner (Monaco) récupère le ballon dans la surface et l'envoie dans la lucarne gauche. Score 0-1.
3
Mohammed Salisu (Monaco) commet une faute sur son adversaire, mais l'arbitre ne lui donne aucun carton.
1
Le match vient de commencer.
21:46
Enfin les joueurs entrent sur la pelouse ! Le CSKA Sofia va donner le coup d'envoi.
21:45
Le match d'aujourd'hui sera dirigé par João Gonçalves.
21:45
Avant le début du match, vous pouvez consulter les compositions de départ pour le choc d'aujourd'hui.
21:45
Bonjour mesdames et messieurs ! Bienvenue dans notre direct commenté, où nous vous ferons vivre en temps réel tous les faits marquants du match.
CSKA SofiaMonacoLigue ConférenceFootballDirect
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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