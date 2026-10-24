Le joueur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan et du « Manchester City» Abdukodir Husanov pourrait connaître un tournant majeur dans sa carrière. Le défenseur central de 22 ans, qui évolue régulièrement avec les « Citizens », a déjà attiré l'attention des plus grands clubs européens.

Les incertitudes liées aux potentielles sanctions financières contre le champion d'Angleterre et l'avenir flou du club alimentent ces rumeurs. Les cadors européens cherchent à profiter de la situation pour recruter les cadres mancuniens.

La stratégie hivernale du « FC Barcelone » : La demande de Hansi Flick

Selon la source spécialisée dans les transferts FullTime Report le club catalan a déjà défini une stratégie claire pour le transfert d'Abdukodir Husanov :

Offre officielle hivernale : Le « FC Barcelone » prévoit d'envoyer une offre officielle directe au « Manchester City» lors du mercato hivernal qui ouvrira en janvier 2027 pour le défenseur de 22 ans ;

Le choix de l'entraîneur : L'entraîneur Hans-Dieter Flick a choisi Husanov comme le jeune talent physique, rapide et fiable balle au pied, capable de renforcer la stabilité de la charnière centrale.

Clubs de Premier League et le facteur Alonso : La concurrence s'intensifie

L'intérêt pour Husanov ne se limite pas au géant espagnol :

« Chelsea » et Xabi Alonso : Des sources indiquent une volonté d'attirer le défenseur ouzbek pour pallier les lacunes défensives de l'équipe ;

Autres prétendants de Premier League : Par ailleurs, les clubs d'« Aston Villa », « Everton » et « Bournemouth » suivent également de près la situation du joueur.

Quand l'avenir sera-t-il scellé ?

Le destin des stars de « Manchester City », dont celui d'Abdukodir Husanov, dépend en grande partie des décisions finales et des sanctions qui seront imposées au club par la Premier League et les instances internationales.

Si les Catalans parviennent à conclure cet accord cet hiver, Husanov pourrait devenir le premier joueur ouzbek de l'histoire du « FC Barcelone ».