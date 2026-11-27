Dans le contexte d'un FC Barcelone manifestant un vif intérêt pour Abdukodir Khusanov, les experts du football anglais ont commencé à analyser en profondeur l'importance du défenseur ouzbek de 22 ans au sein de Manchester City . Selon les spécialistes, sa capacité à évoluer efficacement à n'importe quel poste de la ligne défensive a fait de Khusanov un élément indispensable et crucial des « Citizens ».

Un début marqué par une erreur et une progression sous Guardiola

La carrière d'Abdukodir Khusanov à Manchester City a débuté par une erreur majeure lors d'un match contre Chelseaen janvier 2025. Lancé dans le grand bain quelques jours seulement après son transfert, le joueur ouzbek, malgré les difficultés rencontrées lors de cette rencontre (remportée par l'équipe), a rapidement retrouvé sa forme physique.

Par la suite, il a enchaîné cinq titularisations en Premier League, avant d'être mis au repos en fin de saison et de ne pas être retenu pour les quatre dernières journées. La raison invoquée était une clause dans son contrat avec son ancien club, Lens , prévoyant un bonus si le joueur atteignait 10 matchs lors de sa saison de début. Résultat, Abdukodir a terminé sa première saison avec exactement 9 matchs au compteur.

La deuxième saison a marqué un tournant radical :

Blessures et confiance : Suite aux blessures des défenseurs titulaires Ruben Dias et Josko Gvardiol , Pep Guardiola a offert plus de temps de jeu à Khusanov. Replacé dans l'axe après avoir débuté sur le côté droit en hiver, le défenseur a conservé sa place de titulaire jusqu'à la fin de la saison.

Progression en qualité et statistiques : Dans le championnat le plus exigeant physiquement au monde, Khusanov a augmenté son taux de duels gagnés en deux saisons, amélioré ses statistiques d'interceptions et de tirs bloqués, tout en devenant plus actif offensivement.

La polyvalence sous Enzo Maresca

La tactique de Pep Guardiola exigeant des latéraux qu'ils agissent comme de véritables milieux créateurs, le technicien n'avait pas beaucoup testé Khusanov sur les ailes. Cependant, le nouvel entraîneur Enzo Maresca exploite bien mieux les capacités polyvalentes du joueur ouzbek.

Notamment, Marc Guéhiétant en baisse de forme, Abdukodir est devenu une figure encore plus importante. Cette saison, il démontre son haut niveau non seulement dans l'axe (5 matchs) et sur le côté droit (5 matchs), mais aussi sur le flanc gauche de la défense.

Valeur marchande et la position ferme de Manchester City

Les experts anglais soulignent qu'il sera extrêmement difficile pour le FC Barcelone ou tout autre grand club de s'attacher les services de Khusanov :

Indicateurs Données officielles Durée du contrat actuel Jusqu'à mi-2031 (prolongé l'été dernier) Somme du transfert 40 millions d'euros (depuis Lens) Valeur marchande actuelle (Transfermarkt) 50 millions d'euros Position du club Seule une situation d'urgence ou une offre exceptionnelle pourrait faire changer d'avis les « Citizens »

Selon vous, Abdukodir Khusanov devrait-il rester à Manchester City pour devenir l'un des leaders de l'équipe, ou devrait-il envisager l'offre du FC Barcelone ?

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