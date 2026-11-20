Le FC Barcelone, lors du prochain mercato estival, Manchester City» vise à recruter le défenseur croate Josko Gvardiol. Pour le club catalan, ce transfert pourrait nécessiter un investissement financier important, mais l'intérêt pour le joueur ne cesse de croître.

Le FC Barcelone s'est tourné vers l'un des joueurs les plus chers de Premier League pour renforcer sa ligne défensive. Selon le journal El Nacional, les Catalans Manchester City» étudient les possibilités de transfert de Josko Gvardiol.

Membre de l'équipe nationale de Croatie, il est considéré comme l'un des défenseurs les plus polyvalents du football moderne. Il peut évoluer aussi bien en défense centrale qu'au poste d'arrière latéral. Ce sont précisément ces caractéristiques qui font de Gvardiol une cible attrayante pour les grands clubs.

Le transfert de Gvardiol pourrait se concrétiser l'été prochain

Selon El Nacional, le FC Barcelone s'intéresse sérieusement à Josko Gvardiol. Cependant, la probabilité de faire venir le joueur chez les Catalans dès cette saison est faible. La question du transfert pourrait être examinée lors de la fenêtre estivale.

La réalisation de cet accord ne sera pas facile. Le contrat de Gvardiol avec Manchester City court jusqu'à l'été 2031. Par conséquent, même si le club anglais acceptait de vendre le joueur, le prix du transfert risque d'être très élevé.

Le portail Transfermarkt estime la valeur marchande du défenseur croate à environ 75 millions d'euros. Cette somme pourrait compliquer le transfert au regard des capacités financières du FC Barcelone.

Une éventuelle sanction contre Manchester City affectera-t-elle le transfert ?

Les informations sur l'avenir de Gvardiol attirent également l'attention dans le contexte des débats sur les règles financières entourant Manchester City.

Auparavant, le club a été au centre d'accusations liées à la violation des règles financières de la Premier League anglaise. Des sanctions potentielles contre City, y compris des mesures sévères comme une exclusion du championnat, ont été évoquées dans les médias.

Cependant, de tels scénarios concernant l'avenir du club restent pour l'instant au stade des mesures potentielles et des discussions. Il n'existe aucune information officielle indiquant que le transfert de Gvardiol pourrait se réaliser ou s'accélérer en raison de ces circonstances.

L'intérêt du FC Barcelone pour le joueur croate est considéré comme l'une des prochaines grandes possibilités du marché des transferts. Si les Catalans veulent atteindre cet objectif, ils devront non seulement négocier avec Manchester City, mais aussi résoudre les problèmes financiers liés à la valeur élevée du transfert du joueur.