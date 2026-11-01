Le joueur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan et Manchester Cityle défenseur central de 22 ans Abdukodir Khusanov pourrait connaître un tournant majeur dans sa carrière. Les géants du football mondial profitent de l'incertitude entourant les violations financières des « Citizens » et des sanctions inévitables attendues pour tenter de recruter les leaders mancuniens.

Selon les informations diffusées par FullTime Report et plusieurs insiders européens, le talent ouzbek devrait être l'un des protagonistes du mercato hivernal.

Le plan spécial de Flick : le Barça prépare une offre officielle

Le club catalan du FC Barcelone a défini Khusanov comme l'une de ses cibles prioritaires pour stabiliser sa ligne défensive et a élaboré une stratégie précise :

Offre officielle en janvier 2027 : Les « Blaugranas » prévoient de faire une offre directe à Manchester Citydès le mercato hivernal pour le joueur de 22 ans ;

L'exigence de Hansi Flick : L'entraîneur catalan voit en Abdukodir le défenseur central moderne idéal : rapide, physiquement robuste dans les duels et serein balle au pied.

La concurrence de Xabi Alonso et des clubs de Premier League

La lutte pour Khusanov ne se limite pas au FC Barcelone. D'autres prétendants souhaitent également s'attacher ses services sur le marché des transferts :

L'option Chelsea : Selon les rapports, l'option de recruter le joueur ouzbek est à l'étude pour résoudre les problèmes défensifs des Londoniens ;

Autres représentants de la Premier League : Des clubs comme Aston Villa, Everton et Bournemouth ont également manifesté un intérêt sérieux pour les services du défenseur.

La situation à Manchester City et le facteur décisionnel

À ce stade, tous les changements dépendent étroitement de l'ampleur des sanctions finales que la Premier League appliquera à Manchester City. Si des mesures disciplinaires sévères sont annoncées, le transfert des leaders de l'équipe, y compris Khusanov, vers d'autres grands clubs européens devrait s'accélérer.