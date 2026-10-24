«Cavanaugh va l'endormir» : Son ancien rival souhaite voir Ramazan Temirov mis KO

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«Cavanaugh va l'endormir» : Son ancien rival souhaite voir Ramazan Temirov mis KO

Combattant de l'UFC Charles Johnson l'artiste martial ouzbek Ramazan Temirov a fait des déclarations fracassantes et insultantes à son sujet.

À l'approche de son prochain combat, l'athlète américain a ouvertement accusé son ancien adversaire d'avoir utilisé des substances interdites (dopage) et a exprimé son souhait de le voir subir un lourd KO face au Britannique Lone Cavanaugh.

« Seul le gong l'a sauvé » : Les souvenirs douloureux de Johnson

Charles Johnson et Ramazan Temirov se sont affrontés dans l'octogone en 2024, où notre compatriote avait mis son adversaire KO de manière spectaculaire. Cependant, Johnson n'a toujours pas digéré cette défaite :

  • Accusation de stéroïdes : « Personne à part ses compatriotes ne prête attention à ce tricheur qui a été pris avec des stéroïdes », a déclaré Johnson ;

  • À propos de ce combat : « Il était techniquement mort ce soir-là, seul le gong et le chronomètre l'ont sauvé. Même sous l'effet de stéroïdes améliorant le cardio et l'endurance, il tenait à peine debout entre les rounds », a-t-il affirmé.

« Qu'il trébuche et soit mis KO » : Haine avant le duel contre Cavanaugh

L'athlète américain n'a pas caché son mépris concernant l'important combat de Temirov qui aura lieu demain :

  • Vœux malveillants : « J'espère qu'en entrant dans la cage (octogone), il trébuchera sur une pierre et que Cavanaugh lui infligera un KO terrifiant pour l'endormir », a déclaré Johnson ;

  • Exigence de deux ans de suspension : Selon Charles, tout combattant utilisant délibérément du dopage et des stéroïdes pour obtenir un avantage dans le monde du MMA devrait être frappé d'une disqualification stricte d'au moins deux ans.

Un test important pour Temirov

Malgré cette sortie virulente et provocatrice de Charles Johnson, toute l'attention de Ramazan Temirov est tournée vers le combat principal de demain.

Notre compatriote affrontera le dangereux Britannique invaincu Lone Cavanaugh dans l'octogone. Ce combat représente une excellente opportunité pour Temirov de grimper dans le classement de la division et de répondre dignement aux critiques.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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