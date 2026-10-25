Ramazon Temirov battu par Kavanagh par KO technique

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Ramazon Temirov battu par Kavanagh par KO technique

Lors du prestigieux tournoi UFC 333 qui se déroule à Abou Dabi, aux Émirats arabes unis, un résultat inattendu a été enregistré pour les fans d'arts martiaux ouzbeks.

Considéré comme l'un des représentants les plus brillants de la division Ramazon Temirov a affronté dans l'octogone le dangereux combattant britannique Lone Kavanaghqui le devançait d'une place au classement.

Dénouement rapide au 1er round et KO technique

Le combat, attendu avec impatience par des millions de fans, a démarré avec une intensité extrême dès les premières minutes :

  • Le moment décisif : Bien que les deux combattants aient opté pour des attaques ouvertes et agressives, les frappes précises et puissantes du Britannique Kavanagh ont fait pencher la balance en sa faveur ;

  • Combat arrêté prématurément : Après une pression constante du combattant britannique, l'arbitre a été contraint d'intervenir et le duel s'est terminé dès le 1er round par un KO technique (TKO) en faveur de Lone Kavanagh ;

  • Quatrième défaite : Ce résultat marque la quatrième défaite de la carrière professionnelle en MMA de notre compatriote. Temirov conserve un palmarès de 20 victoires.

Changements dans le Top 10

Ce combat revêtait une importance stratégique majeure pour l'avenir des deux athlètes dans la division UFC et la course au titre :

  • Situation avant le combat : Avant de monter dans l'octogone, Lone Kavanagh occupait la 6e place du classement, tandis que Ramazon Temirov était classé 7e ;

  • La victoire de Kavanagh : Le combattant britannique célèbre la 11e victoire de sa carrière et fait un pas audacieux vers le top 5 de la division ;

  • La prochaine étape pour Temirov : Malgré cette lourde défaite, la puissance de frappe de Ramazon et ses 20 victoires en carrière prouvent qu'il reste l'un des combattants les plus dangereux de la catégorie, mais l'athlète devra désormais travailler sérieusement sur ses erreurs.

Ramazon TemirovUFC 333Lone KavanaghMMAArts Martiaux
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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