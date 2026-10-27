Analyse du combat Temirov-Kavana : Pourquoi le plan a échoué à Abou Dabi

Lors du prestigieux UFC 333 qui s'est tenu à Abou Dabi, le combattant ouzbek de l'UFC, opposé à l'Anglais Lone Kavana dans l'octogone, Ramazon Temirov a subi une défaite inattendue. Suite à cet affrontement, son mentor, l'entraîneur expérimenté Jasur Alijonov a analysé en détail les actions de son protégé et a révélé les erreurs tactiques derrière cette défaite surprise.

Selon l'entraîneur, le tournant du combat est lié au fait que Ramazon a trop cherché à mettre fin au combat dès le 1er round, s'écartant ainsi du plan établi.

« Au début, tout se passait comme prévu » : Où l'erreur a-t-elle commencé ?

Jasur Alijonov a souligné les points importants concernant les premières minutes du combat du 24 octobre et les instructions données dans l'octogone :

Impatience et tentation du KO : « Au début, tout suivait le plan établi. Cependant, Ramazon s'est précipité. Nous devions faire preuve d'un maximum de patience au 1er round et ne pas courir après le KO », a déclaré Alijonov ;

Le plan d'augmenter la pression au 2e round : Selon la tactique initiale élaborée par le staff technique, il était prévu d'étudier l'adversaire pendant les 5 premières minutes, puis de passer à un rythme soutenu, une pression active et un combat ouvert à partir du 2e round ;

Excès de confiance : « Vers la fin du round, Ramazon a eu trop confiance en sa puissance de frappe, oubliant un peu la défense pour lancer des attaques brusques. »

Distance perdue : Comment la contre-attaque de l'adversaire a fonctionné ?

Au moment décisif du combat, l'Anglais Lone Kavana a parfaitement exécuté les instructions de ses entraîneurs :

Avertissement depuis le coin : Alijonov a crié à plusieurs reprises à Ramazon de ne pas s'exposer et de maintenir la distance lors de ces moments dangereux ;

La contre-attaque de Kavana : L'adversaire a profité du désir de KO de Temirov — il a esquivé les coups puissants et a répondu de manière inattendue avec une série de contre-attaques précises ;

Une leçon importante : Cette défaite a montré une fois de plus au jeune combattant ouzbek prometteur à quel point le sang-froid et la discipline sont cruciaux dans la division d'élite.

Ce combat de Ramazon Temirov a été un test majeur dans la ligue UFC. Le staff technique, après avoir tiré les conclusions nécessaires, est convaincu que l'athlète reviendra dans l'octogone avec plus de calme et une tactique parfaite lors des prochains combats.