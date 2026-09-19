«Le KO du prétendant !» : Ramazon Temirov révèle les secrets de son affrontement contre Steve Erceg

Dans la division poids mouches (flyweight), l'une des catégories les plus rapides et spectaculaires de l'UFC, il est devenu une véritable sensation des arts martiaux ouzbeks : Ramazon Temirov a dévoilé les coulisses de la plus grande victoire de sa carrière. Le 25 juillet, lors du tournoi UFC organisé à l'Etihad Arena d'Abou Dabi, notre compatriote a affronté le numéro 2 de la division et ancien prétendant au titre, Steve Erceg, le mettant KO dès le premier round avec une technique dévastatrice.

Revenant sur ce triomphe éclatant, Temirov a révélé avoir investi plus de 35 000 dollars de ses fonds personnels dans sa préparation. Cet investissement majeur, consacré à des partenaires d'entraînement de haut niveau, à un staff technique étranger et à des camps de récupération spécialisés, a porté ses fruits, propulsant le combattant ouzbek dans le Top 10 mondial. Temirov ne compte pas s'arrêter là : le 24 octobre, dans cette même arène d'Abou Dabi, il relèvera un nouveau défi face à l'Anglais invaincu et redoutable puncheur Lone'er Kavanagh.

Alors, quel rôle a joué ce camp à 35 000 dollars dans la chute d'Erceg, dans quelle mesure le style de Kavanagh est-il inconfortable pour Temirov, et ce choc du 24 octobre rapproche-t-il Ramazon de la ceinture de champion ?

« 35 000 $ d'investissement et un triomphe au 1er round » : comment Erceg a-t-il été brisé ?

La victoire de Ramazon Temirov sur l'ancien prétendant Steve Erceg en chiffres :

Investissement financier et physique : Plus de 35 000 dollars alloués au camp d'entraînement pour mettre en place un système de préparation d'élite ;

Héroïsme au premier round : Lors du combat du 25 juillet à Abou Dabi, l'ancien prétendant australien n'a pas pu résister à la pression initiale et aux frappes lourdes de Temirov ;

Reconnaissance dans l'élite : Ce KO a propulsé Ramazon Temirov parmi les puncheurs les plus dangereux de la division et les futurs prétendants au titre ;

Perfection tactique : La gestion de la distance et la précision des contres sur la mâchoire ouverte de l'adversaire ont été les clés de la victoire.

« 24 octobre : face à un dangereux combattant anglais » : le test Lone'er Kavanagh

Détails sur le prochain adversaire et la nouvelle soirée à Abou Dabi :

Statut de l'adversaire : L'Anglais Lone'er Kavanagh est l'un des talents les plus rapides et dynamiques de sa division ;

Date et lieu du combat : 24 octobre, EAU, Abou Dabi, Etihad Arena — le combat aura lieu lors de la carte principale ;

Enjeu de l'affrontement : Une nouvelle victoire ouvrirait officiellement à Temirov les portes du top 4 des prétendants au titre ;

Une seconde maison dans l'octogone : L'arène d'Abou Dabi et le soutien des milliers de fans ouzbeks seront une nouvelle fois une source de force supplémentaire pour Temirov.

Analyse sportive : l'importance des camps d'entraînement financiers dans le MMA moderne

Experts et conclusion des entraîneurs :

Le prix d'une préparation d'élite : Les victoires au niveau UFC ne dépendent pas seulement du talent, mais aussi de nutritionnistes qualifiés, d'entraîneurs de lutte et de partenaires d'entraînement coûteux ;

Choc des styles : Contre Kavanagh, Temirov devra maintenir un rythme élevé et un contrôle parfait de ses déplacements, car le Britannique est extrêmement dangereux en contre ;

Le nouveau sommet du MMA ouzbek : Le choix de Ramazon Temirov d'affronter des adversaires de haut rang montre sa détermination à décrocher la ceinture.

Le KO éclatant de Ramazon Temirov sur Steve Erceg et son sérieux face au prochain défi prouvent une fois de plus que les combattants ouzbeks peuvent rivaliser avec l'élite mondiale.

Selon vous, Ramazon Temirov pourra-t-il mettre KO Lone'er Kavanagh le 24 octobre à Abou Dabi, ou le combat ira-t-il jusqu'à la décision des juges ? Croyez-vous qu'il montera bientôt dans l'octogone pour la ceinture de l'UFC ? Laissez vos avis en commentaires et partagez cet article avec tous les fans de MMA !