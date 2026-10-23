Choc explosif à l'UFC 333 : Loner Kavana s'exprime sur son combat contre le puncheur ouzbek

Athlète ouzbek ayant attiré l'attention des fans grâce à ses victoires éclatantes lors des tournois de l'UFC, la promotion la plus prestigieuse d'arts martiaux mixtes (MMA) Ramazon Temirov fait face à un nouveau test important.

Notre compatriote montera dans l'octogone à Abou Dabi dans le cadre du tournoi «UFC 333» pour affronter le combattant anglais renommé Loner Kavana. Avant ce combat, le sportif britannique a reconnu les compétences, la puissance de frappe et les aspects dangereux du combattant ouzbek.

«13 KO au premier round, c'est un niveau réel»

Loner Kavana a salué les records et l'agressivité de Ramazon Temirov dans l'octogone :

Admiration pour l'adversaire : «Les combats de Ramazon Temirov m'ont fait une très forte impression. Terminer 13 combats de sa carrière dès le premier round avant la limite est un résultat vraiment stupéfiant et incroyable ;

Garantie de spectacle : Je pense que cet affrontement sera d'un très haut niveau. Nous offrirons aux fans un combat vraiment passionnant et intense qui vaut le détour», a déclaré le combattant anglais.

Kavana a identifié les points forts de Temirov

Le combattant britannique a souligné le style de combat unique de Temirov et l'importance de la préparation pour l'affronter :

Puissance de frappe et distance : «Il appartient à la catégorie des puncheurs très puissants et lourds ;

Style offensif : Ramazon aime toujours avancer, se rapprocher au maximum de son adversaire et déclencher des frappes tranchantes. Je dois être totalement prêt pour cela», a conclu Kavana.

Le choc entre ces deux sportifs, amateurs de conclusions rapides et de combats sans compromis, est attendu comme l'un des duels les plus dynamiques et spectaculaires de la carte de l'«UFC 333».