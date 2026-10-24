À quelle heure commence le combat de Ramazon Temirov contre Lone Kavanagh à Abu Dhabi ?

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À quelle heure commence le combat de Ramazon Temirov contre Lone Kavanagh à Abu Dhabi ?

Aujourd'hui, le 24 octobre, dans la capitale des Émirats arabes unis, Abu Dhabi, lors du prestigieux UFC 333, le combattant ouzbek Ramazon Temirov disputera un combat crucial.

Cherchant à grimper dans le classement des poids mouches, Temirov affrontera le dangereux combattant britannique Lone Kavanaghlors de cet événement.

Quand le combat commence-t-il et où peut-on le regarder en direct ?

Voici les détails sur l'heure de début et la diffusion de ce choc attendu par des millions de fans de sport ouzbeks :

  • Heure de début précise : Le duel entre Ramazon Temirov et Lone Kavanagh devrait débuter dans la nuit du 25 octobre, vers 00h15 (heure de Tachkent) ; start olishi kutilmoqda;

  • Diffusion en direct : Les fans de notre pays pourront suivre ce combat intense en direct via la plateforme Setanta Uzbekistan. platformasi orqali jonli efirda tomosha qilishlari mumkin.

Palmarès et statistiques des combattants

Les deux athlètes possèdent une solide expérience sur la scène professionnelle du MMA, et leurs statistiques dans l'octogone témoignent d'un rythme élevé :

  • Ramazon Temirov : Au cours de sa carrière, il a disputé 23 combats, enregistrant 20 victoires et seulement 3 défaites. Sa vitesse explosive et ses frappes puissantes ont toujours représenté une menace sérieuse pour ses adversaires ;

  • Lone Kavanagh : Le combattant britannique compte, quant à lui, 10 victoires et 2 défaites en 12 combats.

Cette victoire offrirait à notre compatriote une opportunité stratégique de se rapprocher du top de la division et de la course au titre.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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