Ramazon Temirov face au 6e mondial : les détails du méga-combat contre Kavana

·3·Sport
Ramazon Temirov face au 6e mondial : les détails du méga-combat contre Kavana

Ouzbékistanais combattant de MMA Ramazon Temirov s’apprête à disputer le combat le plus important et le plus exigeant de sa carrière. Le 24 octobre, à Abou Dabi, il montera dans l’octogone dans le cadre du tournoi UFC 333 pour affronter le représentant anglais Lone Kavanadans l’octogone.

Ce combat ne se résume pas à une bataille pour des points au classement : il s’agit d’un affrontement stratégique décisif, offrant le droit de rejoindre la course à la ceinture des champions de la division des poids mouches.

Temirov, 7e, contre Kavana, 6e : les chiffres avant l’affrontement

Après avoir infligé un terrible KO à Steve Erceg dès le premier round, en 4 minutes et 21 secondes, Ramazon Temirov a porté sa série de victoires à l’UFC à 3-0 et son bilan professionnel à 20-3 pour atteindre la 7e place du classement officiel.

Son adversaire, Lone Kavana, occupe une position supérieure au classement, à savoir la 6e place avec un bilan de 10-2. Après avoir battu l’ancien double champion de l’UFC Brandon Moreno en février dernier, Kavana s’est incliné lors de son dernier combat face à Brandon Royval et cherche désormais à se relancer.

Affrontement de styles : la puissance de KO de Temirov contre la technique froide de Kavana

Le combat opposera deux philosophies et deux approches tactiques :

  • L’arme principale de Temirov : une pression constante Dès les premières secondes, Ramazon repousse son adversaire vers la cage et déclenche des séries de frappes explosives. Sur ses 20 victoires professionnelles, 12 se sont conclues par KO/TKO, et une autre par soumission. Le plus dangereux : il a terminé 11 combats avant la limite dès le premier round ;

  • La défense et le contrôle de la distance de Kavana Le combattant anglais délivre en moyenne 4,13 frappes significatives par round, affiche un taux de défense contre les frappes de 53 % et défend 82 % des tentatives de takedown. Comme lors de son combat contre Moreno, il ne panique pas sous la pression et se montre très solide dans les échanges tactiques.

Scénario du combat : le rôle décisif du premier round

Selon les spécialistes, l’issue de cette confrontation dépendra directement du rythme imposé dès le début :

  • Scénario d’un KO rapide Si Temirov impose sa pression dès le premier round et place ses frappes lourdes, le combat pourrait se terminer avant la limite en faveur du combattant ouzbek ;

  • Un combat tactique de longue durée Si Kavana neutralise la forte pression du premier round et parvient à amener le combat jusqu’aux deuxième et troisième rounds, il tentera de prendre l’avantage aux points en conservant la distance. Temirov devra donc varier ses combinaisons offensives.

Une victoire dans ce combat de l’UFC 333 propulserait Ramazon Temirov dans le trio des principaux prétendants au titre de la division.

Donnez votre avis en commentaire et partagez l’article avec vos proches sur Telegram ou les autres réseaux sociaux.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Islam Makhachev révèle le nom de son prochain adversaire potentiel !Islam Makhachev révèle le nom de son prochain adversaire potentiel !Aujourd'hui, 23:08L’Ouzbékistan face à un grand défi : l’ArgentineL’Ouzbékistan face à un grand défi : l’ArgentineAujourd'hui, 22:54Ligue des champions : 11-0 ! Nasaf écrase le club laotien chez les femmesLigue des champions : 11-0 ! Nasaf écrase le club laotien chez les femmesAujourd'hui, 22:44John Elkann : La reconstruction de la Juventus doit commencer par l’Italie et notre identitéJohn Elkann : La reconstruction de la Juventus doit commencer par l’Italie et notre identitéAujourd'hui, 22:32Pourquoi le transfert d’Anan Khalaili à l’Inter a échouéPourquoi le transfert d’Anan Khalaili à l’Inter a échouéAujourd'hui, 22:19Un combat pour le titre aura lieu entre Hamza Shiraz et Janibek AlimkhanulyUn combat pour le titre aura lieu entre Hamza Shiraz et Janibek AlimkhanulyAujourd'hui, 21:54
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Cristiano Ronaldo a fixé la date de sa retraite internationale avec le Portugal
Cristiano Ronaldo a fixé la date de sa retraite internationale avec le Portugal
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
La FIFA dévoile les statistiques impressionnantes d'Abduqodir Husanov
La FIFA dévoile les statistiques impressionnantes d'Abduqodir Husanov