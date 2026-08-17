Ramazon Temirov face au 6e mondial : les détails du méga-combat contre Kavana

Ouzbékistanais combattant de MMA Ramazon Temirov s’apprête à disputer le combat le plus important et le plus exigeant de sa carrière. Le 24 octobre, à Abou Dabi, il montera dans l’octogone dans le cadre du tournoi UFC 333 pour affronter le représentant anglais Lone Kavanadans l’octogone.

Ce combat ne se résume pas à une bataille pour des points au classement : il s’agit d’un affrontement stratégique décisif, offrant le droit de rejoindre la course à la ceinture des champions de la division des poids mouches.

Temirov, 7e, contre Kavana, 6e : les chiffres avant l’affrontement

Après avoir infligé un terrible KO à Steve Erceg dès le premier round, en 4 minutes et 21 secondes, Ramazon Temirov a porté sa série de victoires à l’UFC à 3-0 et son bilan professionnel à 20-3 pour atteindre la 7e place du classement officiel.

Son adversaire, Lone Kavana, occupe une position supérieure au classement, à savoir la 6e place avec un bilan de 10-2. Après avoir battu l’ancien double champion de l’UFC Brandon Moreno en février dernier, Kavana s’est incliné lors de son dernier combat face à Brandon Royval et cherche désormais à se relancer.

Affrontement de styles : la puissance de KO de Temirov contre la technique froide de Kavana

Le combat opposera deux philosophies et deux approches tactiques :

L’arme principale de Temirov : une pression constante Dès les premières secondes, Ramazon repousse son adversaire vers la cage et déclenche des séries de frappes explosives. Sur ses 20 victoires professionnelles, 12 se sont conclues par KO/TKO , et une autre par soumission. Le plus dangereux : il a terminé 11 combats avant la limite dès le premier round ;

La défense et le contrôle de la distance de Kavana Le combattant anglais délivre en moyenne 4,13 frappes significatives par round, affiche un taux de défense contre les frappes de 53 % et défend 82 % des tentatives de takedown. Comme lors de son combat contre Moreno, il ne panique pas sous la pression et se montre très solide dans les échanges tactiques.

Scénario du combat : le rôle décisif du premier round

Selon les spécialistes, l’issue de cette confrontation dépendra directement du rythme imposé dès le début :

Scénario d’un KO rapide Si Temirov impose sa pression dès le premier round et place ses frappes lourdes, le combat pourrait se terminer avant la limite en faveur du combattant ouzbek ;

Un combat tactique de longue durée Si Kavana neutralise la forte pression du premier round et parvient à amener le combat jusqu’aux deuxième et troisième rounds, il tentera de prendre l’avantage aux points en conservant la distance. Temirov devra donc varier ses combinaisons offensives.

Une victoire dans ce combat de l’UFC 333 propulserait Ramazon Temirov dans le trio des principaux prétendants au titre de la division.

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