Maresca s'exprime sur la série de 4 ans sans victoire contre Aston Villa et sa première défaite

Lors de la dernière journée de Premier League, après avoir concédé sa première défaite de la saison, l'entraîneur de Manchester City Enzo Maresca a partagé ses réflexions sur le match à Birmingham contre Aston Villa (1-2) et sur cette série noire à l'extérieur.

Après un début de saison tonitruant avec sept victoires consécutives, les « Citizens » ont perdu des points pour la première fois cette saison. Plus marquant encore, le club mancunien s'incline à « Villa Park » pour la quatrième saison consécutive.

« Nous retenterons notre chance la saison prochaine » : À propos de la malédiction à l'extérieur

Après le match, dans une interview accordée à la chaîne TNT Sports , Enzo Maresca a réagi avec calme à cette série de revers à Birmingham :

Commentaire sur la quatrième défaite consécutive : « Une quatrième défaite consécutive sur le terrain d'Aston Villa en Premier League ? Ce n'est pas grave, nous essaierons de changer cela la saison prochaine. Pour l'instant, je ne peux qu'analyser le match d'aujourd'hui et les erreurs commises », a répondu l'entraîneur.

« Nous ne méritions pas de perdre » : Analyse des buts et des occasions créées

Le technicien a salué la physionomie du match et la qualité de jeu de ses joueurs, tout en soulignant des erreurs défensives grossières :

Contrôle et attaques : « Dans l'ensemble, nous avons bien joué et créé beaucoup d'occasions franches. Nous avons passé la majeure partie du match autour de la surface adverse. Nous n'avons laissé l'adversaire se créer que deux occasions dangereuses durant toute la rencontre ;

Erreur en contre-attaque : En seconde période, nous n'avons laissé qu'une seule opportunité à l'adversaire de nous punir en contre-attaque, et ils en ont profité. Dans ces moments-là, il faut mieux défendre ou avoir un peu de chance. Cela arrive dans le football ;

Des buts évitables : En réalité, les deux buts encaissés auraient pu être évités. Je ne pense pas que nous méritions la défaite, mais le fait est que nous avons perdu. Nous en tirerons les leçons nécessaires pour continuer à aller de l'avant », a ajouté le technicien.

Le prochain défi : La League Cup

Malgré cette première perte de points de la saison, Manchester City reste l'un des principaux prétendants au titre et n'a pas de temps à perdre :

Les « Citizens » disputeront leur prochain match très bientôt, le 28 octobre dans le cadre de la League Cup anglaise contre Brighton .