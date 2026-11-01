Match nul à Villa Park : un but contre son camp de Suzuki prive Aston Villa de la victoire

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Match nul à Villa Park : un but contre son camp de Suzuki prive Aston Villa de la victoire

Dans le cadre de la 9e journée de Premier League, lors d'une confrontation passionnante à Birmingham, Aston Villa a accueilli le club londonien de Fulham sur sa pelouse. Dans un match intense disputé au stade de Villa Park, les deux équipes se sont quittées sur un score de parité de 1-1.

Bien que le score ait été ouvert par le nouveau buteur des locaux, Nicolas Jackson, un but contre son camp inattendu en seconde période a offert un point aux visiteurs.

Chronique du match : Le talent de Jackson et la malchance de Suzuki

Dès les premières minutes, la rencontre a été marquée par des attaques actives des deux côtés :

  • Jackson ouvre le score (39e minute) : En fin de première période, Aston Villa a accentué la pression et a atteint son objectif — Nicolas Jackson a fait preuve de sang-froid dans la surface de réparation pour ouvrir le score (1-0) ;

  • L'égalisation fatale (64e minute) : En seconde période, lors d'une offensive des Londoniens cherchant à égaliser, le gardien des locaux, Zion Suzuki, a marqué contre son camp par accident — 1-1 ;

  • Pression finale : Malgré plusieurs changements offensifs effectués par Unai Emery dans les dernières minutes, l'équipe n'a pas réussi à inscrire un second but face à la cage gardée par Bernd Leno.

Situation au classement

Ce match nul a eu l'impact suivant sur le classement des équipes :

  • Aston Villa dans le top 10 : Les joueurs de Birmingham portent leur total à 12 points et occupent la 9e place du classement ;

  • Fulham à la 15e place : En obtenant ce précieux point à l'extérieur, les « Cottagers » atteignent 9 points et se positionnent à la 15e place.

Protocole et compositions

  • Premier League. 9e journée

  • Aston Villa — Fulham 1-1

  • Buts : Jackson (39e) — Suzuki (64e, c.s.c.).

Compositions initiales :

  • Aston Villa : Suzuki, Lindelöf, Pau Torres, Cash, Kamara (Barkley, 79e), Goretzka (Mbaye, 67e), Maatsen, Edgard, McGinn (Garnacho, 87e), Manzambi (Joao Gomes, 67e), Jackson.

  • Fulham : Leno, Castagne (Larsson, 87e), Affengruber, Bassey, Robinson, Charles, Berge, Bobb (Tete, 79e), King (Palacios, 79e), Iwobi (Carney, 75e), Gonzalo García (Muniz, 87e).

Aston VillaFulhamNicolas JacksonZion SuzukiBirmingham
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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