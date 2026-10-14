Manchester City contre PSG ce soir : qui l'emportera dans ce choc historique ?

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Manchester City contre PSG ce soir : qui l'emportera dans ce choc historique ?

Dans le cadre de la 2e journée de la phase de ligue de l'UEFA Champions League 2026/2027, deux géants du continent, l'anglais Manchester City et le français PSG s'affrontent. Ce duel, qui se déroulera dans le majestueux stade de l'Etihad à Manchester, débutera à 00:00heure de Tachkent (dans la nuit du 14 au 15 octobre).

Les deux clubs étant parmi les principaux prétendants au titre continental, le choc à l'Etihad promet d'être l'événement le plus intense et intrigant de la journée.

Les 5 derniers face-à-face

Manchester Cityet le PSG ont livré des rencontres intenses et riches en buts lors de leurs cinq derniers matchs en Ligue des champions :

  • 22.01.2025 | Ligue des champions : PSG — Manchester City4:2;

  • 24.11.2021 | Ligue des champions : Manchester City — PSG — 2:1;

  • 28.09.2021 | Ligue des champions : PSG — Manchester City — 2:0;

  • 04.05.2021 | Ligue des champions : Manchester City — PSG — 2:0;

  • 28.04.2021 | Ligue des champions : PSG — Manchester City — 1:2.

Comparaison des confrontations

Les résultats des cinq derniers matchs sont les suivants :

Indicateur

Manchester City

PSG

Nombre de victoires

3

2

Buts marqués

8

8

Résultat du dernier match

Défaite (2:4)

Victoire (4:2)

À quoi s'attendre pour ce match ?

  • Points cruciaux au classement : Dans le nouveau format de la phase de ligue, chaque point et chaque différence de buts sont décisifs pour la qualification en phase à élimination directe ;

  • Esprit de revanche : Bien que les Parisiens aient gagné 4:2 début 2025, City mettra tout en œuvre pour prendre sa revanche devant son public à domicile ;

  • Choc des stars : Les deux effectifs comptent parmi les meilleurs joueurs du monde, ce qui promet un match offensif de haut niveau.

Manchester CityPSGChampions League 2026/2027Etihad StadiumFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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