Manchester City contre PSG ce soir : qui l'emportera dans ce choc historique ?
Dans le cadre de la 2e journée de la phase de ligue de l'UEFA Champions League 2026/2027, deux géants du continent, l'anglais Manchester City et le français PSG s'affrontent. Ce duel, qui se déroulera dans le majestueux stade de l'Etihad à Manchester, débutera à 00:00heure de Tachkent (dans la nuit du 14 au 15 octobre).
Les deux clubs étant parmi les principaux prétendants au titre continental, le choc à l'Etihad promet d'être l'événement le plus intense et intrigant de la journée.
Les 5 derniers face-à-face
Manchester Cityet le PSG ont livré des rencontres intenses et riches en buts lors de leurs cinq derniers matchs en Ligue des champions :
22.01.2025 | Ligue des champions : PSG — Manchester City— 4:2;
24.11.2021 | Ligue des champions : Manchester City — PSG — 2:1;
28.09.2021 | Ligue des champions : PSG — Manchester City — 2:0;
04.05.2021 | Ligue des champions : Manchester City — PSG — 2:0;
28.04.2021 | Ligue des champions : PSG — Manchester City — 1:2.
Comparaison des confrontations
Les résultats des cinq derniers matchs sont les suivants :
Indicateur
Manchester City
PSG
Nombre de victoires
3
2
Buts marqués
8
8
Résultat du dernier match
Défaite (2:4)
Victoire (4:2)
À quoi s'attendre pour ce match ?
Points cruciaux au classement : Dans le nouveau format de la phase de ligue, chaque point et chaque différence de buts sont décisifs pour la qualification en phase à élimination directe ;
Esprit de revanche : Bien que les Parisiens aient gagné 4:2 début 2025, City mettra tout en œuvre pour prendre sa revanche devant son public à domicile ;
Choc des stars : Les deux effectifs comptent parmi les meilleurs joueurs du monde, ce qui promet un match offensif de haut niveau.
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