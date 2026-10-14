Manchester City contre PSG ce soir : qui l'emportera dans ce choc historique ?

Dans le cadre de la 2e journée de la phase de ligue de l'UEFA Champions League 2026/2027, deux géants du continent, l'anglais Manchester City et le français PSG s'affrontent. Ce duel, qui se déroulera dans le majestueux stade de l'Etihad à Manchester, débutera à 00:00heure de Tachkent (dans la nuit du 14 au 15 octobre).

Les deux clubs étant parmi les principaux prétendants au titre continental, le choc à l'Etihad promet d'être l'événement le plus intense et intrigant de la journée.

Les 5 derniers face-à-face

Manchester Cityet le PSG ont livré des rencontres intenses et riches en buts lors de leurs cinq derniers matchs en Ligue des champions :

22.01.2025 | Ligue des champions : PSG — Manchester City— 4:2 ;

24.11.2021 | Ligue des champions : Manchester City — PSG — 2:1 ;

28.09.2021 | Ligue des champions : PSG — Manchester City — 2:0 ;

04.05.2021 | Ligue des champions : Manchester City — PSG — 2:0 ;

28.04.2021 | Ligue des champions : PSG — Manchester City — 1:2.

Comparaison des confrontations

Les résultats des cinq derniers matchs sont les suivants :

Indicateur Manchester City PSG Nombre de victoires 3 2 Buts marqués 8 8 Résultat du dernier match Défaite (2:4) Victoire (4:2)

À quoi s'attendre pour ce match ?