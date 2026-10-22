Pourquoi Enzo Maresca s'inquiète-t-il du jeu sans ballon d'Aston Villa ?

Dans le cadre de la 8e journée de Premier League, deux prétendants aux premières places du classement s'affrontent : Aston Villa et Manchester City se rencontrent.

Avant ce choc crucial, l'entraîneur des « Citizens » Enzo Maresca a fait l'éloge du travail de son homologue Unai Emery et de la philosophie de jeu des Villans lors de la conférence de presse. Les propos de Maresca ont été rapportés par City Xtra .

« Il a prouvé sa valeur partout où il est passé » : l'hommage de Maresca à Emery

Enzo Maresca a souligné l'expérience et l'approche tactique du technicien espagnol :

Respect et reconnaissance : « J'ai un immense respect pour Unai Emery. Peu importe où il a travaillé, il a toujours su démontrer son haut niveau. C'est sans aucun doute un entraîneur fantastique ;

Précision tactique : Il a une équipe très bien structurée sous ses ordres. On peut facilement reconnaître cette équipe grâce à son style de jeu unique sur le terrain. Il est clair ce qu'ils recherchent et quel est leur objectif. »

Quel est l'aspect le plus dangereux d'Aston Villa ?

L'entraîneur deManchester City

a mis en garde ses joueurs en soulignant la plus grande force de l'adversaire : Jeu sans ballon et intensité :

« Aston Villa joue avec un rythme, un pressing et une intensité très élevés, surtout sans ballon ; Un test difficile : C'est pourquoi je suis convaincu queManchester City

va vivre 90 minutes très complexes et difficiles », a déclaré le technicien italien.

Quand et à quelle heure se joue le match ?

Détails du choc de la 8e journée de Premier League : Date : samedi 24 octobre ;

Heure de début : à 16h30 heure locale.

Le duel entre deux tacticiens de haut niveau, Enzo Maresca et Unai Emery, s'annonce comme l'un des événements majeurs de la semaine en Premier League.