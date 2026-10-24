Rúben Dias s'exprime sur la douloureuse défaite contre Aston Villa

Lors de la 8e journée de Premier League, après une défaite 1-2 à l'extérieur contre Aston Villa, Manchester City le capitaine du club, Rúben Dias, a partagé ses réflexions sur ce match et sur la première défaite de la saison.

Après un début de saison tonitruant avec sept victoires consécutives, les « Citizens » ont connu leur premier revers lors d'un match difficile à Birmingham. Le capitaine a reconnu l'efficacité de l'adversaire et a admis les difficultés de son équipe en début de rencontre.

« Temps d'adaptation nécessaire » : Les difficultés de la première mi-temps

Le défenseur portugais expérimenté a souligné que les hôtes avaient surpris tactiquement dès les premières minutes :

Confusion au démarrage : « Cette défaite est très douloureuse car nous nous sommes beaucoup battus sur le terrain. Il nous a fallu du temps pour entrer dans le rythme du match lors des 10-15 premières minutes de la première mi-temps ;

Changements tactiques : Ils ont changé leur positionnement de manière inattendue et il nous a fallu un certain temps pour nous adapter à ce nouveau schéma », a expliqué Dias.

« Deux attaques, deux buts » : L'efficacité redoutable de l'adversaire

Rúben Dias a noté que même siManchester City avait une grande possession, l'adversaire a maximisé ses opportunités :

Un écart amer : « Malgré cela, nous n'avons jamais cessé de nous battre et de créer des occasions. L'adversaire n'a eu que deux opportunités et a marqué deux buts. Une efficacité vraiment très élevée et impitoyable ;

Objectifs pour l'avenir : Il y a encore beaucoup d'aspects sur lesquels nous devons travailler sérieusement. Nous devons montrer un jeu bien meilleur et plus qualitatif », a souligné le capitaine.

La défaite à Villa Park n'a pas privéManchester City de sa place de leader au classement, mais les lacunes en défense et dans le jeu de transition ont été un sérieux avertissement pour le staff technique.