Victoire cruciale à Qarshi : Nasaf bat Sogdiana et revient dans le top 4

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Victoire cruciale à Qarshi : Nasaf bat Sogdiana et revient dans le top 4

Dans le cadre de la 25e journée de la Super League d'Ouzbékistan, lors d'un des chocs disputés à Qarshi, le club local Nasaf a accueilli l'équipe de Jizzakh, Sogdiana et s'est imposé dans un match intense sur le score de 2:1. Les protégés de Ruziqul Berdiyev ont pris deux buts d'avance dès la première mi-temps et, malgré la pression en fin de match, ont décroché 3 points cruciaux.

Buts rapides et talent de Gudushauri

La rencontre a débuté par des attaques tranchantes des hôtes :

Frappe rapide d'Abdikholiqov :

  • Dès la 6e minute, le buteur expérimenté Bobir Abdikholiqov a trompé la défense pour ouvrir le score (1:0) ; Deuxième but :

  • Les « Dragons » ont maintenu la pression et à la 36e minute, le légionnaire géorgien Paata Gudushauri a inscrit le deuxième but de l'équipe (2:0) ; Suspense en fin de match :

  • Les joueurs de Jizzakh ont réduit le score à 2:1 à la 85e minute grâce à Sardor Jamolov, mais n'ont pas réussi à égaliser dans le temps restant. Changements au classement

Cette victoire est capitale pour les joueurs de Qarshi dans la course aux places d'honneur en fin de saison :

La progression de Nasaf :

  • Après ce succès, l'équipe porte son total à 41 points et remonte à la 4e place du classement de la Super League ; Situation de Sogdiana :

  • Après cette défaite, les joueurs de Jizzakh restent à 29 points et occupent la 11e place. Feuille de match :

Super League. 25e journée

Nasaf — Sogdiana 2:1

Buteurs :

  • Abdikholiqov 6, Gudushauri 36 — Jamolov 85. Nasaf :

  • Nematov, Davronov, Komilov, Gaybullayev, Bahromov (Muhiddinov, 63), Abdikholiqov, Rustamov, Rahmatov, Gulomov (Shala, 63), Gudushauri (Abdirahmatov, 80), Eshmurodov. Sogdiana :

  • Mitrovic, Juraboyev, Qobilov, Jumatov (Jamolov, 72), Asqarov (Boltaboyev, 46), Michin (Zaymovic, 67), Ivanovic, Doriyev, Karimov, Mavlonqulov (Urinboyev, 46), Nurmatov (Qahramonov, 46). Mitrovich, Jo‘raboyev, Qobilov, Jumatov (Jamolov, 72), Asqarov (Boltaboyev, 46), Michin (Zaymovich, 67), Ivanovich, Doriyev, Karimov, Mavlonqulov (O‘rinboyev, 46), Nurmatov (Qahramonov, 46).

NasafSogdianaKarshiDjizakBobir Abdukholiqov
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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