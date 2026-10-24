Victoire cruciale à Qarshi : Nasaf bat Sogdiana et revient dans le top 4

Dans le cadre de la 25e journée de la Super League d'Ouzbékistan, lors d'un des chocs disputés à Qarshi, le club local Nasaf a accueilli l'équipe de Jizzakh, Sogdiana et s'est imposé dans un match intense sur le score de 2:1. Les protégés de Ruziqul Berdiyev ont pris deux buts d'avance dès la première mi-temps et, malgré la pression en fin de match, ont décroché 3 points cruciaux.

Buts rapides et talent de Gudushauri

La rencontre a débuté par des attaques tranchantes des hôtes :

Frappe rapide d'Abdikholiqov :

Dès la 6e minute, le buteur expérimenté Bobir Abdikholiqov a trompé la défense pour ouvrir le score (1:0) ; Deuxième but :

Les « Dragons » ont maintenu la pression et à la 36e minute, le légionnaire géorgien Paata Gudushauri a inscrit le deuxième but de l'équipe (2:0) ; Suspense en fin de match :

Les joueurs de Jizzakh ont réduit le score à 2:1 à la 85e minute grâce à Sardor Jamolov, mais n'ont pas réussi à égaliser dans le temps restant. Changements au classement

Cette victoire est capitale pour les joueurs de Qarshi dans la course aux places d'honneur en fin de saison :

La progression de Nasaf :

Après ce succès, l'équipe porte son total à 41 points et remonte à la 4e place du classement de la Super League ; Situation de Sogdiana :

Après cette défaite, les joueurs de Jizzakh restent à 29 points et occupent la 11e place. Feuille de match :

Super League. 25e journée

Nasaf — Sogdiana 2:1

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