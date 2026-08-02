Le show de Doriyev : le Sogdiana s'impose à Guzar face au Mashal

Lors de la 15e journée de Superliga, le Sogdiana s'est imposé 3-1 à l'extérieur contre le Mashal, améliorant légèrement sa situation délicate au classement. Le héros absolu de la rencontre a été Ljupcho Doriyev, l'attaquant nord-macédonien ayant inscrit les trois buts de son équipe.

Le triplé de Doriyev a offert trois points précieux à l'équipe de Jizzakh, tandis que l'attaquant lui-même a renforcé sa position en tête du classement des buteurs.

Il n'a fallu que cinq minutes à Doriyev pour ouvrir le score

Le match à Guzar a débuté sous les meilleurs auspices pour les visiteurs. Ljupcho Doriyev a trompé la vigilance de la défense du Mashal dès la 5e minute pour donner l'avantage au Sogdiana (0-1).

Ce but matinal a permis aux joueurs de Jizzakh de dérouler leur plan de jeu. Bien que les locaux aient tenté de rétablir l'équilibre, le score n'a plus bougé jusqu'à la pause.

Au retour des vestiaires, Doriyev est à nouveau entré en scène.

La situation du Mashal s'est aggravée après le penalty

À la 48e minute, le Sogdiana a bénéficié d'un penalty. S'avançant face au but, Doriyev a transformé l'occasion pour porter le score à 0-2.

Douze minutes plus tard, l'attaquant nord-macédonien a inscrit son troisième but. Sa frappe à la 60e minute a affiché un score de 0-3 au tableau d'affichage, scellant pratiquement le sort de la rencontre.

Avant cette journée, Doriyev menait le classement des buteurs de la Superliga avec huit réalisations. Avec ce triplé face au Mashal, son total de buts cette saison s'élève désormais à 11.

Doriyev a été l'unique auteur de tous les buts inscrits par le Sogdiana à Guzar.

Le Mashal a réagi uniquement dans les derniers instants

Les locaux n'ont pas pu éviter une lourde défaite, mais ils ont tout de même réussi à sauver l'honneur en fin de match.

Entré en cours de jeu, Azizbek Choriyev a réduit l'écart à la 90+2e minute. Cependant, ce but n'a pas influencé le résultat final (1-3).

Le Mashal avait dû procéder à un changement forcé dès les premières minutes : Farruh Ibrohimov a cédé sa place à Aziz Choriyev à la 12e minute. C'est précisément ce dernier qui a inscrit l'unique but de son équipe en fin de rencontre.

Buts du match

Minute Buteur Score 5 Ljupcho Doriyev 0:1 48 Ljupcho Doriyev, penalty 0:2 60 Ljupcho Doriyev 0:3 90+2 Azizbek Choriyev 1:3

Le Sogdiana fait un pas important hors de la zone dangereuse

Grâce à cette victoire, l'équipe d'Ulugbek Bakoyev porte son total à 15 points et grimpe à la 13e place du classement.

Ces trois points étaient particulièrement cruciaux pour les joueurs de Jizzakh. L'équipe s'était inclinée lors des deux journées précédentes face au Neftchi et au Lokomotiv, si bien qu'une nouvelle perte de points à Guzar aurait encore alourdi sa situation. Le calendrier rappelle également que, depuis sa victoire contre le Khorezm, le Sogdiana avait enchaîné deux revers.

De son côté, le Mashal reste lanterne rouge avec 4 points. Pour l'équipe de Mubarek, chaque point vaudra son pesant d'or dans la dernière ligne droite de la saison.

Doriyev devient le pilier incontournable du Sogdiana

Le match de Guzar a confirmé une évidence : la principale force offensive du Sogdiana se nomme Ljupcho Doriyev.

Non seulement il a scellé le sort de la rencontre à lui seul, mais il a également creusé l'écart sur ses poursuivants dans la course au titre de meilleur buteur. Bien que le club de Jizzakh ait manqué de régularité en première partie de saison, les buts de Doriyev sortent l'équipe de situations périlleuses.

Compositions

Mashal : Vladislav Rusanov, Boburjon Asqarov, Farruh Ibrohimov, Tohirbek Toxtasinov, Drago Bumbar, Ergash Ismoilov, Zafarbek Akramov, Sherzod Fayziyev, Ibrohim Ganixonov, Sardor Abduraimov, Humoyun Murtozayev.

Sogdiana : Milan Mitrovic, Islomjon Kobilov, Zoir Juraboyev, Behruz Jumatov, Filip Ivanovic, Petar Micin, Javohir Kakramonov, Ollabergan Karimov, Jamshid Boltaboyev, Zabihillo Urinboyev, Ljupcho Doriyev.

Un résultat bien plus important qu'un triplé

Les trois buts de Doriyev ont certes animé la rencontre, mais le plus important pour le Sogdiana est d'avoir résisté à la pression face à un concurrent direct du bas de tableau pour repartir avec les trois points.

Désormais, une question se pose : la forme étincelante de Doriyev permettra-t-elle de sortir définitivement l'équipe de la zone rouge ?

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