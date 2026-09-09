Festival des « Dragons » à Qarshi : Nasaf bat Bunyodkor 3-0

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Festival des « Dragons » à Qarshi : Nasaf bat Bunyodkor 3-0

Superligue d'Ouzbékistan L'un des matchs les plus attendus et cruciaux de la 21e journée s'est déroulé à Qarshi. Le club local, Nasaf, a accueilli la célèbre équipe de Bunyodkor, venue de Tachkent. Déterminés à grimper au classement, les « Dragons » ont pris l'initiative dès les premières minutes pour s'imposer largement sur le score de 3-0 face aux visiteurs de la capitale. Ro‘ziqul Berdiyev Ses joueurs, grâce à une discipline tactique et des attaques combinées, ont mis à mal la défense adverse dans les deux mi-temps. Qui a brillé lors de ce festival offensif à Qarshi, quelles étaient les compositions et quel est l'impact de ce succès sur le classement ? En fin d'article, nous analysons la nouvelle dynamique de Nasaf, qui atteint 31 points, et la situation critique de Bunyodkor.

La pression des « Dragons » : G‘ulomov, Rahmatov et Muhitdinov font le spectacle

La rencontre a été marquée par une domination territoriale totale et des attaques incisives des locaux :

  • L'ouverture rapide d'Abbos G‘ulomov : À la 14e minute, une attaque rapide de Nasaf a été conclue par Abbos G‘ulomov, ouvrant le score (1-0) ;

  • Le but de Bekjon Rahmatov avant la pause : Juste avant la fin de la première période, à la 37e minute, Bekjon Rahmatov a trompé le gardien adverse pour la deuxième fois, consolidant l'avantage des locaux (2-0) ;

  • Le point final de Sharof Muhitdinov : Alors que le sort du match était déjà scellé, Sharof Muhitdinov a inscrit un superbe but à la 87e minute pour porter le score à 3-0 ;

  • Une défense impériale : Le gardien de l'équipe nationale, Abduvohid Ne’matov, et la ligne défensive ont gardé leur cage inviolée tout au long de la rencontre.

« Nous devions offrir un beau spectacle à nos supporters à domicile. Les gars ont parfaitement rempli leur mission et ont décroché une victoire capitale », a déclaré le staff technique de Nasaf.

Compositions d'équipe et remplacements

Les entraîneurs ont aligné les joueurs suivants pour ce choc :

  • Composition de Nasaf : Abduvohid Ne’matov, Alibek Davronov, Akromjon Komilov, Zafarmurod Abdirahmatov, Bobur Abdixoliqov (G‘olib G‘aybullayev, 66e), Sharof Muhitdinov, Oybek Rustamov, Bekjon Rahmatov (Yashnarbek Berdirahmonov, 45e), Abbos G‘ulomov, Paata Gudushauri (Yusuf Otubanjo, 66e), Umarbek Eshmurodov ;

  • Composition de Bunyodkor : Abdumavlon Abduljalilov, Sardor Rahmonov, Amir To‘raqulov, Sardor Abdunabiyev, Muhammad Hakimov, Shahzodjon Ne’matjonov, Narimonjon Ahmadjonov, Nosirjon Abdusalomov, Abdurahmon Sulaymonov (Mirkomil Annamatov, 56e), Shamsiddin Tursunmahamadov (Faxriddin Muhammadov, 56e), Ivan Bukrin.

Un changement radical au classement

La question qui brûle les lèvres des fans de football ouzbek est de savoir comment ce résultat modifie le classement de la Superligue. La conclusion majeure est que, après cette large victoire à domicile, le club de Nasaf (Qarshi) porte son total à 31 points et occupe la 7e place du classement. Pour le club de Bunyodkor, autrefois hégémonique, la période reste difficile : les « Hirondelles » stagnent avec seulement 19 points à une dangereuse 15e place . Cette performance solide de Nasaf montre qu'ils lutteront pour les premières places, tandis que Bunyodkor doit réagir d'urgence pour assurer son maintien.

Selon vous, Nasaf peut-il maintenir ce rythme et atteindre le top 3 ? Quelle est la raison principale du déclin de Bunyodkor ? Partagez vos avis en commentaires !

NasafBunyodkorЎзбекистон СуперлигиQarshiТошкент3:0 ғалаба
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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