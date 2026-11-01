Ruziqul Berdiyev répond fermement aux critiques après le nul contre Surkhon et la fatigue accumulée

Dans le cadre de la Super League d'Ouzbékistan, le club de Qarshi, «Nasaf» a fait match nul 1-1 lors d'un duel acharné à l'extérieur contre «Surkhon». Après la rencontre, l'entraîneur principal des visiteurs, Ruziqul Berdiyev a participé à la conférence de presse et a répondu de manière ouverte et ferme aux questions critiques concernant les facteurs ayant rendu le match terne, le manque d'efficacité devant le but, la fatigue due au calendrier serré et les contre-performances sur la scène internationale.

«Nous aurions pu mener 2-0 dès la 15e minute»

Le technicien a d'abord évoqué l'état du terrain et la principale lacune de l'équipe :

«Aujourd'hui, l'état du terrain a peut-être joué un rôle — le match a été marqué par beaucoup de duels et n'a pas été aussi fluide que prévu. Malgré cela, les deux équipes se sont créé suffisamment d'occasions. Nous aurions pu mener 2-0 dès la 15e minute. Bobur, Pata et nos autres joueurs ont eu des opportunités très favorables. Cependant, le manque de sang-froid pour conclure les actions devient notre casse-tête et l'un de nos principaux problèmes actuels. Nous avons également manqué de précision lors des transitions vers les contre-attaques.»

Problèmes défensifs et impact du calendrier chargé

Soulignant que les matchs rapprochés nuisent gravement à la condition physique des joueurs, Berdiyev a expliqué la pression adverse en fin de match par la fatigue :

Jouer tous les trois jours : «Nous sommes retournés sur le terrain après seulement deux jours de repos. À cause de la fatigue, nous ne parvenons parfois pas à suivre les actions rapides de l'adversaire» ;

Retard dans le repli défensif : Les joueurs, trop portés vers l'attaque, n'ont pas réussi à revenir à temps à cause de la fatigue, ce qui a permis à «Surkhon» de se créer des situations dangereuses en fin de match.

Comparaison avec le club koweïtien : Différences de conditions et de moyens

Réagissant aux propos de Jelicic sur le «calendrier de trois jours et la récupération», l'entraîneur a expliqué qu'il est extrêmement difficile d'y parvenir dans les conditions ouzbèkes sans un effectif large et avec de longs déplacements :

«C'est l'opinion personnelle de Jelicic. Dans nos conditions climatiques et la situation actuelle, il est très difficile de s'adapter à ce processus. Surtout avec les déplacements à l'étranger. Prenons par exemple notre adversaire en Ligue des champions de l'AFC, le club koweïtien. Ils sont arrivés à Qarshi quatre jours avant en vol charter, sont repartis immédiatement après le match et ont annulé leur match de championnat national aujourd'hui pour se reposer. De notre côté, nous devons parcourir une longue distance jusqu'au Koweït tout en jouant sans cesse dans le championnat national. Tenir ce rythme avec un seul effectif de base est très difficile.»

«Ceux qui disent que “Nasaf” nuit au football se trompent lourdement» : Réponse aux critiques sur la LDC

Ruziqul Berdiyev a fermement rejeté la question critique selon laquelle les résultats de l'équipe sur la scène internationale ces dernières années nuiraient au football ouzbek :