Le gardien titulaire de l'équipe nationale d'Ouzbékistan et du club Nasaf de Qarshi, Abduvohid Ne’matov, a enfin réagi aux vives critiques des supporters et des experts visant les gardiens après les matchs de la Coupe du Monde. Lors d'une rencontre avec les journalistes durant le rassemblement de l'équipe nationale, interrogé sur les critiques concernant la taille et les erreurs des gardiens, il a clairement souligné qu'il était injuste de rejeter la faute sur une seule ligne ou un seul individu.

Prenant l'exemple du match dramatique contre le Portugal, Ne’matov a déclaré : « Si vous regardez l'ensemble, on dirait que l'équipe a marqué 4 buts et que j'en ai encaissé 5, comme si nous avions perdu à cause de moi. Toute l'équipe a perdu. Les critiques ont toujours existé, elles ont visé ceux qui m'ont précédé, elles viseront ceux qui me succéderont. Si besoin, vous en aurez aussi. », a-t-il répondu de manière tranchante et calme. Après les matchs du Mondial, la taille et les erreurs de placement des gardiens avaient été vivement débattues, mais Ne’matov a rappelé que toute l'équipe est également responsable des échecs.

Alors, notre équipe nationale souffre-t-elle réellement d'un problème de taille ou d'expérience au poste de gardien ? Cette réponse courageuse de Ne’matov pourra-t-elle faire taire les critiques, et le gardien numéro 1 pourra-t-il répondre à ses détracteurs sur le terrain lors des prochains grands défis ?

« Le match contre le Portugal, le facteur taille et la responsabilité collective » : 5 points clés de la déclaration de Ne’matov

Les points les plus importants de la conférence de presse lors du rassemblement de l'équipe nationale :

La responsabilité ne repose pas uniquement sur le gardien : Ne’matov s'est opposé à l'idée de réduire la défaite à une simple erreur de gardien, soulignant que la victoire comme la défaite appartiennent à toute l'équipe ;

L'exemple du match contre le Portugal : Le gardien a souligné que lors du match où beaucoup de buts ont été encaissés, toute l'équipe a commis des erreurs en défense et en attaque, et qu'il n'est pas juste de faire porter le chapeau à la dernière ligne ;

Réaction aux critiques sur la taille et l'anthropométrie : Malgré les objections desexperts concernant la taille des gardiens, il a souligné que l'approche professionnelle et le travail sont plus importants ;

Les critiques font partie intégrante du football : « Il y en a eu avant moi, il y en aura après », a déclaré Ne’matov, montrant qu'il considère l'opinion publique comme un processus naturel ;

Confiance en l'avenir : Le gardien a promis que des conclusions seraient tirées et que, si Dieu le veut, tout changera pour le mieux à l'avenir.

La position d'Abduvohid Ne’matov : Les arguments des critiques et la réponse du gardien

Comparaison entre les griefs des supporters et la position du gardien :

Questions soulevées Arguments des critiques et experts Réponse d'Abduvohid Ne’matov Cause principale des défaites Erreurs des gardiens et jeu peu fiable Le jeu collectif est défaillant, on ne peut pas tout mettre sur le dos d'une seule personne Indicateur anthropométrique (taille) Le manque de taille face aux grands noms internationaux Dans le football moderne, la réaction et la tactique sont cruciales, la taille n'est pas une excuse Match dramatique contre le Portugal Le grand nombre de buts encaissés est le principal grief « L'équipe a marqué 4 buts, et c'est comme si j'en avais encaissé 5 à moi seul » Réaction psychologique aux critiques Risque de s'effondrer sous la pression « Les critiques ont toujours existé et existeront toujours, on ne peut pas y échapper » Plan et objectif futurs Demande de révision de la place dans l'effectif Tirer les bonnes leçons des erreurs et aller de l'avant

Expertise footballistique : Pourquoi les gardiens sont-ils toujours les premières cibles ?

Conclusions des analystes sportifs et experts nationaux du football :

Le destin cruel du gardien de but : Un attaquant peut gâcher 5 occasions nettes en 90 minutes et devenir un héros en marquant un seul but ; un gardien, lui, peut réaliser 10 super arrêts et, sur une seule erreur, être lapidé comme le principal responsable de toute la défaite ;

Anthropométrie et tendances modernes : Il est vrai que les gardiens de plus de 190 cm sont plus nombreux dans les équipes européennes et sud-américaines, mais des légendes comme Iker Casillas, David Ospina ou Keylor Navas ont atteint l'élite mondiale avec une taille d'environ 185 cm ; le problème ne vient donc pas seulement de la taille, mais de la capacité de la ligne défensive à limiter les tirs adverses ;

Le pressing au niveau du Portugal : Face à des sélections de haut niveau comme le Portugal, si la ligne défensive ne peut pas supporter la pression, même le meilleur gardien du monde finira par encaisser des buts en série ;

La stabilité psychologique de Ne’matov : La réponse ouverte et tranchante d'Abduvohid devant les journalistes montre que son caractère n'est pas brisé et qu'il possède l'esprit de leadership nécessaire pour résister à la pression.

La réponse franche d'Abduvohid Ne’matov aux critiques a rappelé que les problèmes de notre équipe nationale doivent être résolus par l'unité collective, et non par des excuses superficielles.

Selon vous, lors de la Coupe du Monde et des grands tournois internationaux, les buts encaissés sont-ils davantage la faute des gardiens ou le résultat d'une défense désorganisée ? Pensez-vous qu'Abduvohid Ne’matov restera le gardien numéro 1 de notre équipe nationale ? Laissez vos avis en commentaires et partagez cette analyse pertinente sur le football ouzbek avec tous les fans !