Nasaf bat le Dinamo dans les dernières secondes à Qarshi et revient dans le top 4

Dans le cadre de la 23e journée de la Super League d'Ouzbékistan, le choc entre Nasaf et le Dinamo Samarcande, disputé à Qarshi, est devenu l'un des matchs les plus intenses et dramatiques de la saison actuelle du championnat national. Le sort de la rencontre s'est décidé dans les dernières minutes du temps additionnel, lorsque les locaux ont arraché une victoire héroïque sur le score de 2:1 et ont validé leur succès.

Grâce à ces trois points cruciaux, les protégés de Ro‘ziqul Berdiyev ont considérablement renforcé leur position au classement.

Un « déluge de buts » dans les 15 dernières minutes

Bien que la majeure partie du match ait été marquée par une lutte acharnée, tous les buts et les rebondissements inattendus se sont concentrés en fin de partie :

Ouverture du score (80e minute) : L'attaquant de Nasaf Adenis Shala a trouvé le chemin des filets, donnant l'avantage aux locaux ;

Réponse rapide des Samarcandais (83e minute) : Après avoir concédé l'ouverture du score, le Dinamo s'est rué à l'attaque et c'est le remplaçant Oybek O‘rmonjonov qui a rétabli l'équilibre trois minutes plus tard — 1:1 ;

Le coup de grâce à la 90+6e minute : Dans les ultimes secondes du temps additionnel, profitant d'une situation confuse dans la surface de réparation, le défenseur Alibek Davronov a inscrit le but offrant une victoire précieuse aux « Dragons » — 2:1.

Changement au classement : les « Dragons » remontent à la 4e place

Les résultats de ce duel acharné à Qarshi ont eu un impact direct sur les objectifs saisonniers des équipes :

Nasaf monte à la 4e place : Après cette victoire, les « Dragons » portent leur total de points à 37 et s'installent solidement à la 4e place du championnat ;

Le Dinamo reste à la 9e place : Passés tout près d'un résultat à Qarshi, les Samarcandais occupent la 9e place avec 30 points.

Feuille de match et compositions

Super League. 23e journée

Nasaf — Dinamo 2:1

Buts : Adenis Shala (80), Alibek Davronov (90+6) — Oybek O‘rmonjonov (83).

Nasaf : Abduvohid Ne’matov, Akramjon Komilov (Alibek Davronov, 61), G‘olib G‘aybullayev, Sardor Bahromov, Adenis Shala, Zafarmurod Abdirahmatov (Murod Rahmatov, 61), Bobir Abdixoliqov (Yusuf Otubanjo, 61), Sharof Muhitdinov (Dilshod Murtazayev, 71), Oybek Rustamov, Abbos G‘ulomov (Paata Gudushauri, 83), Umar Eshmurodov.

Dinamo : Edem Nemanov, Artyom Radayev, Mixail Shtefan, Aziz Amonov (Oybek O‘rmonjonov, 62), Anvar Hojimirzayev (Jahongirbek Abdusalomov, 88), Amadu Dumbuya (Abdug‘afur Haydarov, 88), Salim Mustafoyev, Jaloliddin Jumaboyev, Akbar Xudoyberdiyev (Rasul Yo‘ldoshev, 63), Xaris Haydarevich (Tigran Avanesyan, 63), Firdavs Abdurahmonov.

Cette victoire difficile et pleine de caractère à Qarshi prouve une fois de plus la détermination de Nasaf à lutter pour les places d'honneur en cette fin de championnat.