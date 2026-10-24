Le «Clásico» sans Vinícius : le Real Madrid annonce son groupe officiel contre Barcelone

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Le «Clásico» sans Vinícius : le Real Madrid annonce son groupe officiel contre Barcelone

À l'approche du choc le plus attendu de la saison, comptant pour la 10e journée de La Liga, le «Clásico» entre le Real Madrid et son rival, le club a dévoilé la liste officielle des joueurs convoqués pour le déplacement en Catalogne.

Cette confrontation sans merci aura lieu le dimanche 25 octobre dans l'enceinte mythique du Camp Nou à Barcelone. Le coup d'envoi sera donné à 01h00 du matin.

Coup dur en attaque : pourquoi Vinícius ne jouera-t-il pas ?

La pire nouvelle pour les supporters madrilènes concerne l'attaquant vedette de l'équipe :

  • Absence pour suspension : La star brésilienne Vinícius Júnior est contrainte de manquer ce match crucial en raison d'une suspension ;

  • Responsabilité sur les épaules de Mbappé et des jeunes : En l'absence de Vinícius, la pression sur la défense adverse reposera sur Kylian Mbappé, Brahim Díaz et le jeune talent Endrick.

Le groupe complet du Real Madrid pour le «Clásico» :

Le staff technique a convoqué les joueurs suivants pour le voyage en Catalogne :

  • Gardiens : Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Sergio Mestre ;

  • Défenseurs : Éder Militão, Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Marc Cucurella, Álvaro Carreras, Antonio Rüdiger, Denzel Dumfries ;

  • Milieux : Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Bernardo Silva, Jorge Pitarch ;

  • Attaquants : Endrick, Kylian Mbappé, Espi, Brahim Díaz, Mohamed Diomande.

Cette victoire revêt une importance stratégique pour les deux géants, non seulement pour les trois points et le leadership au classement, mais aussi pour le moral de toute la saison.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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