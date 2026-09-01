La date du Clasico est connue : quand Barcelone et le Real Madrid s'affronteront-ils ?

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La date du Clasico est connue : quand Barcelone et le Real Madrid s'affronteront-ils ?

La date du choc le plus attendu de la nouvelle saison de La Liga est connue. Le FC Barcelone et le Real Madrid s'affronteront le 25 octobre au Camp Nou pour ce match.

Il est intéressant de noter que dès le début de la saison, les deux équipes occupent le haut du classement. Par conséquent, ce Clasico de la 10e journée revêt une importance capitale, non seulement en raison de la rivalité historique, mais aussi pour la course au titre.

Le Clasico aura lieu le 25 octobre

Le match phare de la 10e journée de La Liga se déroulera le 25 octobre sur le terrain du FC Barcelone.

Cette rencontre sera naturellement au centre de l'attention des fans de football du monde entier, car chaque duel entre le FC Barcelone et le Real Madrid devient un événement majeur.

Le 25 octobre, le Camp Nou vibrera à nouveau au rythme du Clasico.

Des forces égales dès le début de saison

Les trois premières journées du nouveau championnat ont montré que les deux géants ont entamé la saison avec de sérieuses ambitions.

Pour l'instant, le FC Barcelone et le Real Madrid comptent chacun 9 points :

Équipe

Points

Classement

FC Barcelone

9

1er

Real Madrid

9

2e

Grâce à une meilleure différence de buts, les Catalans occupent pour l'instant la première place.

L'importance du match au Camp Nou

Le fait que le Clasico ait lieu à un stade relativement précoce de la saison ajoute une intrigue supplémentaire.

D'ici le 25 octobre, la situation des équipes au classement pourrait évoluer. Cependant, si les deux clubs continuent de lutter pour les premières places, le match au Camp Nou pourrait offrir un avantage psychologique décisif dans la course au titre.

Pour les supporters, l'importance de ce match dépasse largement le cadre du classement.

Le FC Barcelone tentera de battre son rival historique à domicile, tandis que le Real Madrid cherchera, par une victoire à l'extérieur, à envoyer un signal fort à son adversaire et à ses concurrents dans la course au titre.

Le dénouement de l'intrigue principale aura lieu le 25 octobre

Les deux équipes totalisent actuellement 9 points. C'est pourquoi les trois premières journées ont rendu la confrontation attendue avant le Clasico encore plus intéressante.

Cependant, plusieurs journées de La Liga auront lieu d'ici le 25 octobre et la situation au classement pourrait changer radicalement.

C'est pourquoi, pour l'instant, une chose est sûre : le premier Clasico de la nouvelle saison aura lieu le 25 octobre au Camp Nou. Si le FC Barcelone et le Real Madrid restent aux avant-postes, ce match pourrait devenir l'un des premiers grands tests de la course au titre.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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