Kylian Mbappé marque son 100e but pour le Real Madrid lors du Clasico

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Kylian Mbappé marque son 100e but pour le Real Madrid lors du Clasico

Le leader de l'équipe de France et star du Real Madrid Kylian Mbappé a franchi une nouvelle étape majeure dans sa carrière : l'attaquant français a inscrit son but centenaire sous les couleurs du club royal, son 100e but, lors du Clasico face au grand rival, le FC Barcelone.

Ce choc intense, disputé sur la pelouse du club catalan, s'est soldé par une victoire renversante des visiteurs sur le score de 2-1.

Au Camp Nou Un doublé et l'histoire du 100e but

Devenu le véritable héros de ce match phare de la 10e journée de La Liga, Mbappé a réussi à tromper le gardien adverse à deux reprises :

  • 41e minute (99e but) : Juste avant la pause, la star française a percé la défense catalane pour ouvrir le score et célébrer son 99e but avec le Real ;

  • Le coup de grâce en fin de match (100e but historique) : Alors que le temps réglementaire touchait à sa fin, Kylian a frappé à nouveau pour signer un doublé et atteindre exactement 100 buts avec le géant madrilène ;

  • Trois points précieux : Ces buts ont offert aux visiteurs non seulement une victoire 2-1, mais aussi des points cruciaux dans la course au titre.

La situation au classement de La Liga après la 10e journée

Les résultats de ce choc ont intensifié la lutte au sommet du classement :

  • Le FC Barcelone en tête : Malgré la défaite à domicile, les Catalans restent leaders du championnat avec 27 points ;

  • Le Real Madrid intensifie la pression : Après cette victoire dans le Clasico, les Madrilènes portent leur total à 24 points, occupant la troisième place de La Liga et réduisant l'écart avec le leader à 3 points ;

  • L'intrigue continue : Cet écart entre les deux équipes promet une lutte pour le titre encore plus acharnée en Liga.

Le Clasico en chiffres

Indicateur

FC Barcelone

Real Madrid

Score

1

2

Buteurs

Joueur du FC Barcelone

Kylian Mbappé (41e, fin de 2e mi-temps)

Performance de Mbappé

99e et 100e buts pour le Real

Points accumulés (10e journée)

27 points (1ère place)

24 points (3e place)

Kylian MbappéReal MadridFC BarceloneClasicoLa Liga
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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