Le Real remporte une victoire cruciale, le but de Vinícius annulé et carton rouge

Dans le cadre de la 8e journée de La Liga, le Real Madrid a accueilli Villarreal à domicile et a décroché une courte victoire 1-0 au terme d'un match intense et riche en émotions.

Si le défenseur Diomande a inscrit l'unique but de la rencontre, la star brésilienne Vinícius Júnior, entrée en jeu en seconde période, est devenue en quelques minutes le héros et l'anti-héros du match.

Le but de Diomande et les moments dramatiques autour de Vinícius

La seconde période au Santiago Bernabéu a été le théâtre d'une véritable intensité et d'un choc d'émotions :

Le but décisif (62e minute) : Après une heure de jeu, la pression des Madrilènes a porté ses fruits : Diomande a trouvé le chemin des filets, permettant au Real de prendre l'avantage ;

But annulé (71e minute) : Entré en jeu à la 52e minute à la place de Trent, Vinícius a marqué à la 71e minute, ravissant les supporters. Cependant, les arbitres ont annulé ce but pour une faute ou un hors-jeu ;

Carton rouge et expulsion (73e minute) : À peine deux minutes plus tard, l'attaquant brésilien a perdu ses nerfs et a été directement expulsé par l'arbitre central. Durant les 17 dernières minutes et le temps additionnel, le « club royal » a dû défendre en infériorité numérique.

Pluie de cartons et progression au classement

Dans les dernières minutes, l'arbitre n'a pas hésité à sortir les cartons jaunes : côté madrilène, Konaté, Rüdiger, Tchouaméni et Kylian Mbappé ont été avertis. Malgré cela, les locaux ont conservé leur courte avance :

Le Real dans le top 3 : Après cette victoire capitale, le Real Madrid porte son total à 18 points et grimpe à la 3e place du classement ;

Villarreal dans le ventre mou : Le « sous-marin jaune », reparti sans point, occupe désormais la 11e place avec 8 points.

Feuille de match et compositions

La Liga. 8e journée Real Madrid — Villarreal 1:0 But : Diomande (62e).

Real Madrid : Courtois, Trent (Vinícius, 52e), Konaté, Rüdiger, Carreras (Cucurella, 46e), Valverde, Bellingham, Tchouaméni, Diomande (Dumfries, 86e), Güler (Camavinga, 77e), Mbappé.

Villarreal : Gulácsi, Femenía, Navarro, Foyth (Romero, 56e), Veiga, Cardona (Oluwaseyi, 67e), Comesaña (Saliba, 56e), Gueye, Moleiro, Akhomach (Moreno, 67e), Ayoze Pérez.

Avertissements : Bellingham (19e), Konaté (81e), Rüdiger (83e), Tchouaméni (87e), Mbappé (90e) — Veiga (10e), Navarro (84e).

Expulsion : Vinícius (73e).

Les hommes de Carlo Ancelotti ont fait preuve de caractère dans ce match difficile et tendu, poursuivant leur lutte dans la course au titre.