Une véritable effervescence entoure le match amical international entre les équipes nationales d'Ouzbékistan et de Russie, prévu le 12 novembre au majestueux stade central Pakhtakor de Tachkent. Selon le service de presse de l'Association de football d'Ouzbékistan, les tribunes de l'arène, d'une capacité de 35 000 places, devraient être combles, avec un guichet fermé attendu.

Plus de 30 000 billets vendus : la capitale respire le grand football

Il s'avère qu'à ce jour, plus de 30 000 billets ont déjà trouvé preneur et il ne reste que quelques places aux guichets. Un représentant de l'UFA a souligné que l'intérêt pour chaque match de l'équipe nationale a toujours été élevé, mais que cette fois, en raison du statut de l'adversaire et de l'intensité attendue à Tachkent, l'activité des supporters a atteint un niveau record.

La rencontre débutera le jeudi 12 novembre au soir, à 20h00 heure locale. Selon l'Union russe de football (RFU), au moins 1 000 supporters russes se rendront au stade Pakhtakor pour soutenir les visiteurs.

Indicateur / Information Détails du match et organisation Date et heure du match 12 novembre, 20h00 (heure de Tachkent) Lieu du match Stade central Pakhtakor (capacité 35 000) Nombre de billets vendus Plus de 30 000 (guichet fermé attendu) Nombre de supporters russes Environ 1 000 personnes touristes et supporters Classement FIFA Russie — 35e place, Ouzbékistan — 59e place Statut du match Match amical international comptant pour le classement FIFA

« L'intérêt des fans est toujours élevé lorsque notre équipe nationale joue. Les tribunes du Pakhtakor seront pleines à craquer pour le match contre la Russie — les billets sont déjà sur le point d'être épuisés. » — Association de football d'Ouzbékistan

Points importants pour le classement FIFA

Ce duel ne sera pas un simple match de préparation ; le résultat final sera intégralement pris en compte dans le recalcul du classement de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA). Actuellement, l'équipe nationale de Russie occupe la 35e place du classement mondial, tandis que Fabio Cannavaro l'équipe d'Ouzbékistan, dirigée par , occupe la 59e place.

Une victoire lors de cette confrontation à Tachkent offrirait aux « Loups blancs » l'opportunité de grimper dans le classement et de renforcer leur position dans les chapeaux de tête du continent asiatique.

Serez-vous au stade Pakhtakor le 12 novembre pour soutenir notre équipe ou suivrez-vous le match à la télévision ? Laissez vos pronostics dans les commentaires !