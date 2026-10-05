Score de 7-0 au Camp Nou : le FC Barcelone féminin écrase le Real Madrid lors du Clasico

Dimanche soir, le mythique stade du Camp Nou à Barcelone a accueilli la plus grande affiche du football espagnol : le Clasico féminin. Cependant, le duel attendu n'a pas eu lieu : le FC Barcelone a littéralement balayé son rival historique, le Real Madrid, 7-0 infligeant une défaite humiliante.

Les hôtes ont plié le match dès la première mi-temps en inscrivant 5 buts sans réponse. Après la pause, le score s'est alourdi de deux unités supplémentaires.

Le récital de Claudia Pina et son quadruplé en 41 minutes

Véritable star de la rencontre, l'attaquante Claudia Pina a été un cauchemar pour la défense adverse. Elle a inscrit quatre buts, réalisant un quadruplé classique :

4e minute | 1-0 : Dès l'entame, Claudia Pina a ouvert le score avec un but rapide ;

28e minute | 2-0 : L'attaquante a marqué le deuxième but de son équipe ;

32e minute | 3-0 : Quatre minutes plus tard, Pina a complété son triplé ;

33e minute | 4-0 : Avant même que les Madrilènes ne puissent réagir, Hansen a inscrit le quatrième but ;

45e minute | 5-0 : Juste avant la pause, Pina a signé un quadruplé, rendant le tableau d'affichage humiliant.

En seconde période, les Catalanes n'ont pas baissé le rythme : à la 55e minute, Pajor a porté le score à 6-0, tandis qu'à la 88e minute, la remplaçante Schertenleib a scellé le score final de 7-0.

6 matchs, 6 victoires et une différence de buts de 28-2

Ce triomphe confirme une fois de plus la domination absolue du FC Barcelone féminin dans le championnat espagnol :

L'équipe a remporté tous les 6 matchs de la saison, affichant un bilan parfait de 100 % ;

La différence de buts des Catalanes après six journées est stupéfiante : 28 buts marqués pour seulement 2 encaissés.

Place aux hommes : le grand choc du 25 octobre

La fête du football au Camp Nou ne s'arrête pas là. Ce score fleuve a encore fait monter la température du grand Clasico espagnol.

Désormais, tous les regards sont tournés vers le choc des clubs masculins : Le 25 octobre, le match central entre le FC Barcelone et le Real Madrid aura lieu au Camp Nou.

Feuille de match :