Grand conflit avant le « El Clásico » : le président du FC Barcelone critique la politique de Pérez

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Grand conflit avant le « El Clásico » : le président du FC Barcelone critique la politique de Pérez

Alors que le choc du « El Clásico » approche dans le football espagnol, les tensions politiques en coulisses deviennent de plus en plus aiguës. Le club catalan « FC Barcelone » présidé par Joan Laporta a réagi de manière ouverte et ferme à la demande officielle du Real Madrid concernant la démission du président de la Liga, Javier Tebas.

Dans une interview accordée au prestigieux Mundo Deportivo le dirigeant des « Blaugranas » a fermement condamné la politique médiatique agressive menée par le club madrilène et a ouvertement soutenu la position de Javier Tebas.

« La gestion de Tebas est une chance pour nous » : la déclaration de Laporta

Évoquant la situation conflictuelle autour de la Liga, Joan Laporta a souligné la pression constante exercée par Madrid :

  • L'expérience et l'équilibre de Tebas : « Il faut être clair sur un point : le fait que Javier Tebas soit à la tête de la Liga est une grande chance pour nous. Il possède une expérience suffisamment riche pour résoudre des problèmes aussi complexes. Sa capacité à évaluer la situation de manière saine et impartiale permet de répondre dignement aux attaques médiatiques et juridiques orchestrées par le Real Madrid contre la Liga ;

  • Un comportement indigne d'un membre de la Ligue : Il est totalement inapproprié pour des clubs, tout en faisant partie de l'organisation, de mener de telles actions destructrices. Ils ont choisi une position de critique systématique de chaque étape franchie par la ligue », a déclaré Laporta.

« Ils veulent tout faire exploser »

Le président du FC Barcelone a sévèrement évalué les exigences incessantes du Real Madrid envers les arbitres et la fédération de football :

  • L'intention de détruire le système : « Il est évident qu'ils veulent tout faire exploser : ils veulent détruire la Liga, ils veulent détruire le Comité technique des arbitres ;

  • Un mécontentement constant : La fédération de football ne leur convient pas non plus... Ils sont arrivés à un stade où ils ne sont satisfaits de rien et cherchent des ennemis partout », a ajouté le dirigeant du club.

25 octobre — Le match décisif entre Madrid et la Catalogne

Ces déclarations acerbes attisent encore davantage l'atmosphère à l'approche du match phare du championnat espagnol :

  • Focus sur les matchs en cours : Laporta a indiqué que l'attention principale de l'équipe est tournée vers le prochain adversaire important, le Betis, et que le moment venu, il sera temps de parler du « El Clásico » ;

  • Date du choc : Le match intense et sans compromis entre le Real Madrid et le FC Barcelone dans le cadre de la Liga espagnole aura lieu le dimanche 25 octobre. se déroulera.

Ces affrontements politiques prouvent que le futur « El Clásico » au Santiago Bernabéu sera une bataille de principe, non seulement pour la tête du classement, mais aussi pour le contrôle de la direction du football espagnol.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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