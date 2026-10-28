Décision tactique lors du « El Clásico » : comment Mourinho a « brisé » la défense du FC Barcelone

Lors du dernier « El Clásico » intense, comptant pour la 10e journée de la Liga espagnole, le club de Real Madrid a remporté une victoire cruciale 2-1 contre son grand rival, FC Barcelone . Après le match, l'entraîneur du « club royal » José Mourinho a expliqué ouvertement comment il a réussi à percer la ligne défensive parfaitement organisée des Catalans et quelle a été la décision tactique clé qui a mené à la victoire.

Selon l'insider et journaliste renommé Fabrizio Romano, le technicien portugais a mis l'accent non pas sur les attaquants, mais sur les courses rapides des milieux de terrain centraux pour contourner les pièges du hors-jeu adverses.

« Il n'y avait pas d'espace pour les attaquants » : Détails du plan tactique

José Mourinho a commenté les spécificités de la défense du FC Barcelone et la stratégie spéciale utilisée dans le match comme suit :

La ligne défensive haute du FC Barcelone : « Dans les matchs contre le FC Barcelone, il est extrêmement difficile de trouver des espaces et de créer des occasions dangereuses avec des attaquants purs. Leur défense est parfaitement adaptée à cela — soit les attaquants restent constamment hors-jeu, soit le gardien Joan García sort à temps pour intercepter les passes en profondeur » ;

La seule solution — l'attaque en seconde vague : « Dans une telle situation, la seule bonne solution était d'amener les milieux de terrain dans les zones libres. Il fallait le faire via des joueurs venant du centre » ;

La mission précise confiée à Camavinga : « J'ai simplement dit à Eduardo Camavinga : “Vas-y et attaque l'espace libre !” Nous avons utilisé des milieux de terrain comme Camavinga et Jude Bellingham pour percer cette ligne, et ce mouvement tactique a porté ses fruits ».

Les points clés de la victoire dans le « El Clásico »

Compétition et étape : Liga espagnole, 10e journée ;

Résultat du choc : Real Madrid — FC Barcelone 2-1 ;

Facteur décisif : Les courses dangereuses d'Eduardo Camavinga et Jude Bellingham dans le dos de la défense du FC Barcelone en seconde vague ;

Contourner le bloc adverse : Le piège du hors-jeu des Catalansa été neutralisé non par des attaquants, mais par des milieux de terrain surgissant de profondeur ;

Résultat : L'équipe de José Mourinho a décroché 3 points précieux dans ce duel crucial, renforçant sa position dans la course au titre.

Cette décision tactique de José Mourinho a été une nouvelle démonstration de génie tactique, prouvant que dans le football moderne, toute ligne défensive solide peut être brisée par les mouvements rapides et imprévus des milieux de terrain centraux.