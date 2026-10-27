«C'est un coup dur pour nous» : Laporta sur la douloureuse défaite lors du «El Clásico»

Le choc mondial du football, comptant pour la 10e journée de La Liga espagnole — «El Clásico» s'est terminé sur un résultat inattendu. Le FC Barcelone a accueilli son rival historique, le Real Madrid, sur son terrain et s'est incliné 1-2. Après la rencontre, le président des «Blaugranas», Joan Laporta Marca a évoqué ce résultat et les projets futurs de l'équipe dans une interview accordée au journal.

Bien que le dirigeant du club ait reconnu la défaite, il a souligné qu'il n'y avait pas lieu de paniquer, que l'effectif était composé de joueurs jeunes et prometteurs, et que le FC Barcelone restait leader du championnat.

«Le Real a neutralisé nos leaders» : Laporta sur les facteurs de la défaite

Joan Laporta a évalué la bataille tactique et l'atmosphère sur le terrain comme suit :

Un coup dur, mais pas une rupture : «C'est vraiment un coup dur pour nous. Mais l'équipe se relève rapidement. Nous avons beaucoup de jeunes talents dans notre effectif, et ces matchs sous une telle pression sont une immense école d'expérience pour eux» ;

Contrôle strict de l'adversaire : «Il était clair que le Real s'était tactiquement bien préparé pour ce match — ils ont exercé un contrôle très strict sur nos joueurs clés et ont réussi à limiter nos attaques» ;

Analyse du staff technique : «Le staff technique a analysé en détail toutes les erreurs et lacunes du match. Nous avons encore un long chemin à parcourir et des rencontres importantes devant nous».

Situation au classement : L'objectif reste le titre

Malgré la perte de points lors du «El Clásico», le club catalan conserve la tête de La Liga :

3 points d'avance : Après 10 journées, le FC Barcelone compte 27 points et devance son principal poursuivant, le Real Madrid (24 points), de 3 points ;

Objectif immuable : «Néanmoins, nous sommes toujours en tête du classement. Notre objectif n'a pas changé — nous nous battrons pour le titre jusqu'au bout et nous atteindrons cet objectif», a conclu Laporta.

La Liga | Détails du «El Clásico» de la 10e journée