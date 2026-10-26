Le récital de Mbappé au Camp Nou : le Real bat Barcelone lors du « El Clásico » (vidéo)

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Le récital de Mbappé au Camp Nou : le Real bat Barcelone lors du « El Clásico » (vidéo)

Dans le cadre de la 10e journée de la Liga espagnole, le choc tant attendu par des millions de fans, « El Clásico » a eu lieu. Lors de cette confrontation au sommet au « Camp Nou », le leader incontesté du classement, « Barcelone » s'est incliné à domicile face à son rival historique, le « Real Madrid », sur le score de 1-2. Cette défaite marque non seulement les premiers points perdus par les Catalans sous la direction de Hans-Dieter Flick cette saison, mais met également fin à leur statut de seule équipe des cinq grands championnats européens à avoir remporté 100 % de ses matchs.

Le doublé de Mbappé et un dénouement dramatique : la 87e minute décisive

Le sang-froid de Kylian Mbappé a fait basculer cette rencontre disputée sous une immense pression :

41e minute (Mbappé ouvre le score) :

  • Peu avant la pause, sur une contre-attaque dangereuse, Kylian Mbappé a trouvé le chemin des filets, donnant l'avantage aux Madrilènes (0-1) ; 61e minute (Réponse de Raphinha) :

  • En augmentant la pression en seconde période, le « Barcelone » a égalisé grâce à une frappe précise de son leader Raphinha (1-1) ; 87e minute (Le but de la victoire) :

  • Alors que le match semblait se diriger vers un nul, Mbappé a exploité une faille dans la défense catalane pour inscrire son deuxième but, offrant 3 points précieux à l'équipe de José Mourinho (1-2) ; Fin nerveuse et pluie de cartons :

  • L'arbitre a sanctionné plusieurs joueurs des deux camps pour des altercations dans le temps additionnel, notamment Cucurella, Mbappé, Baldé et Adeyemi. Classement : L'écart se réduit entre les leaders

Ce résultat lors du « El Clásico » relance la course au titre :

« Barcelone » reste leader :

  • Malgré sa première défaite de la saison, les « Blaugranas » conservent la 1ère place avec 27 points ; La poursuite de l'« Atlético » et du « Real » : L'« Atlético » de Diego Simeone, deuxième, compte

  • 25 points. L'équipe de Mourinho, victorieuse du « Barcelone », porte son total à 24 points, consolidant sa place sur le podium et réduisant l'écart avec le leader à 3 points. Feuille de match : La Liga. 10e journée

« Barcelone » — « Real Madrid » 1-2

25 octobre, stade « Camp Nou »

Buts :

Raphinha 61 — Kylian Mbappé 41, 87.

  • « Barcelone » : García, Cancelo, Cubarsí, Martín, Espart (Baldé, 30e), Rodri, Pedri, Fermín (de Jong, 74e), Yamal, Gordon (Adeyemi, 86e), Raphinha (Jesús, 86e).

  • « Real » : Lunin, Valverde (Dumfries, 62e), Konaté, Huijsen, Cucurella, Tchouaméni, Silva (Camavinga, 80e), Bellingham, Güler (Trent, 90+4e), Diomandé (Espi, 90+4e), Mbappé.

  • Avertissements : Tchouaméni 46e, Gordon 84e, Cucurella 90+2e, Mbappé 90+4e, Baldé 90+6e, Adeyemi 90+6e.

  • Ogohlantirishlar: Chuameni 46, Gordon 84, Kukurelya 90+2, Mbappe 90+4, Balde 90+6, Adeyemi 90+6.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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