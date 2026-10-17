Bernardo Silva pourrait quitter le Real cet hiver pour rejoindre la Serie A

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Bernardo Silva pourrait quitter le Real cet hiver pour rejoindre la Serie A

Le talentueux milieu de terrain portugais Bernardo Silva pourrait quitter le club madrilène du Real Madrid lors du mercato hivernal. Selon les informations relayées par le célèbre insider et journaliste sportif Ekrem Konur la star de 32 ans pourrait poursuivre sa carrière en Serie A italienne.

Le club de Juventus manifeste un intérêt sérieux et les conditions des négociations sont à l'étude.

La proposition de la Juventus : Prêt jusqu'à la fin de la saison et partage du salaire

Le club turinois envisage le schéma suivant pour renforcer son milieu de terrain durant le mercato hivernal :

  • Accord de prêt : La direction de la Juventus propose une option de prêt du milieu portugais jusqu'à la fin de la saison ;

  • Question salariale : Dans le cadre de l'accord, il est prévu que le Real Madrid prenne en charge une partie du salaire élevé de Silva ;

  • La décision appartient au club royal : La réalisation du transfert dépend avant tout de l'acceptation par les Madrilènes de ces conditions financières et de prêt.

Un court passage au Santiago Bernabéu et valeur marchande

Le passage de Bernardo Silva à Madrid pourrait être plus court que prévu :

  • Agent libre estival : Silva a rejoint le Real en tant qu'agent libre lors du mercato estival après la fin de son contrat avec Manchester Cityet avait signé un contrat de deux ans ;

  • Valeur du transfert : Actuellement, la valeur marchande du meneur de jeu expérimenté de 32 ans est estimée par les portails d'analyse réputés à environ 22 millions d'euros .

Si les parties parviennent à un accord, le transfert de Silva à Turin devrait considérablement augmenter les chances de la Juventus dans la course au titre.

Bernardo SilvaReal MadridJuventusMercatoSerie A
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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