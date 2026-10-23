Soirée brûlante aux Championnats du monde de boxe : les représentants de l'Ouzbékistan en lice pour les médailles

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Soirée brûlante aux Championnats du monde de boxe : les représentants de l'Ouzbékistan en lice pour les médailles

Les Championnats du monde de boxe jeunesse entrent dans leur phase la plus intense et décisive. Le programme de la compétition prévoit les prochains huitièmes et quarts de finale, et aujourd'hui, 6 membres de l'équipe nationale d'Ouzbékistan monteront sur le ring pour des combats acharnés en quête du titre mondial.

Selon la Fédération de boxe d'Ouzbékistan, nos compatriotes affronteront tout au long de la journée des boxeurs renommés du continent et du monde, notamment des représentants de la Russie et des États-Unis.

Programme des combats d'aujourd'hui et adversaires de nos compatriotes

Les fans assisteront aux duels suivants tout au long de la journée :

  • -48 kg : Mukhtasar Aliyeva — Banuchichak Nasirli (Azerbaïdjan) | Ring «B», 17:30

  • -57 kg : Robiya Ravshanova — Besma Bahri (Algérie) | Ring «A», 19:00

  • -70 kg : Maftuna Yangiyeva — Aleksandra Kosheleva (Russie) | Ring «A», 22:15

  • -85 kg : Sardorbek Bakhromkhodjayev — Ioannis Poumpouridis (Grèce) | Ring «A», 22:45

  • -90 kg : Asadbek Sultanboyev — Temirsultan Temirsultanov (Russie) | Ring «B», 23:15

  • +90 kg : Islam Salikhov — Stewart Reid (États-Unis) | Ring «B», 23:45

Heure de début des combats

Les rencontres sont organisées en deux sessions selon l'heure de Tachkent :

  • Session de jour : Début à 17:00 ;

  • Session de soirée : Reprise à 21:00 .

Les combats d'aujourd'hui des membres de l'équipe nationale de jeunes d'Ouzbékistan sont cruciaux pour le classement des médailles et les places d'honneur du tournoi.

Championnats du monde de boxe jeunesseFédération de boxe d'OuzbékistanÉquipe nationale de jeunes d'OuzbékistanBoxeOuzbékistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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