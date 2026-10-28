Quatre médailles d'or et deux d'argent aux Championnats du monde juniors

Les Championnats du monde de boxe juniors à Budva, au Monténégro, ont pris fin. Les représentants de l'équipe nationale d'Ouzbékistan ont fait preuve d'une grande détermination, d'un véritable esprit de champion et d'une excellente maîtrise technique lors des finales, remportant 4 médailles d'or et 2 d'argent.

En particulier, le « classique d'Asie centrale » dans la catégorie des super-lourds et les duels intenses chez les filles ont été les moments forts de la compétition. Selon la Fédération de boxe d'Ouzbékistan, nos jeunes boxeurs ont prouvé une fois de plus que l'école de boxe du pays est un leader sur la scène mondiale.

Coups en or : Les nouveaux champions du monde

Nos compatriotes qui ont dominé leurs adversaires en finale et sont montés sur la plus haute marche du podium :

Suhrob Rahmatullayev (-75 kg) : Dans un combat intense contre l'Iranien Mohammad Saleh Mesbahi, il a démontré son talent et a été sacré champion du monde par décision des juges sur le score de 3:2 ;

Asadbek Sultanboyev (-90 kg) : Il a dominé le ring pendant les trois rounds face à l'Ukrainien Vladislav Naumenko, s'imposant par une décision unanime de 5:0 pour décrocher l'or ;

Nazokat Mardonova (-51 kg) : Elle a offert une véritable « master-class » en contre-attaque contre l'Américaine Ruby Lopez, s'imposant logiquement 4:1 pour remporter le titre mondial ;

Islom Salixov (+90 kg) : Contre le Kazakh Vladislav Samojonov, lors du « derby d'Asie centrale », il a fait preuve d'une grande force de caractère ; bien que dominé au premier round, Islom a pris le contrôle total lors des deuxième et troisième rounds pour gagner 4:1 et devenir champion du monde.

Finales acharnées et médailles d'argent

Nos athlètes qui ont lutté jusqu'au bout lors des finales et ont ajouté des médailles d'argent au palmarès de l'équipe :

Maftuna Yangiyeva (-70 kg) : Elle a livré un combat sans merci contre l'Américaine Marley McNelly, mais s'est inclinée 1:4, devenant vice-championne du monde ;

Sardorbek Bahromxo‘jayev (-85 kg) : Dans un duel serré contre le Russe Kirill Korshakov, il s'est incliné 0:5 et termine la compétition avec une honorable médaille d'argent.

Ce résultat exceptionnel de nos jeunes talents à Budva confirme une fois de plus que l'avenir de notre boxe nationale est entre de bonnes mains.