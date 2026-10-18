Domination de la boxe ouzbèke : tous nos boxeurs victorieux lors du 2e jour des Championnats du monde

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Domination de la boxe ouzbèke : tous nos boxeurs victorieux lors du 2e jour des Championnats du monde

La deuxième journée des Championnats du monde de boxe jeunesse à Budva, au Monténégro, a été un véritable récital pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan.

Au cours de la journée, nos cinq pugilistes montés sur le ring ont tous dominé leurs adversaires, se qualifiant pour le tour suivant avec un bilan parfait de 100 % de victoires.

Volonté et contrôle total de Meliqo‘ziyeva

Le combat le plus intense et disputé de la journée a eu lieu chez les filles :

  • La victoire difficile de Shodiyona Meliqo‘ziyeva : Dans la catégorie des -54 kg, Shodiyona a livré un combat acharné contre l'Indienne Joyshri Chirom, s'imposant de justesse sur le score de 3:2.

  • Domination nette sur le score de 5:0 : Dans la catégorie des -70 kg, Zulfiqor Adhamjonov a battu le Géorgien Akaki Basaria, tandis qu'en -90 kg, Asadbek Sultanboyev a écrasé le Panaméen Norman Simmons, tous deux par décision unanime de 5:0.

  • Un parcours convaincant : De plus, Aselya Tulegenova (-65 kg) s'est imposée 4:1 face à son adversaire vénézuélienne, et Jahongir Zayniddinov (-65 kg) a dominé son rival biélorusse 3:1.

Découvrez tous les résultats :

  • -54 kg : Shodiyona Meliqo‘ziyeva — Joyshri Chirom (Inde) — 3:2

  • -70 kg : Zulfiqor Adhamjonov — Akaki Basaria (Géorgie) — 5:0

  • -90 kg : Asadbek Sultanboyev — Norman Simmons (Panama) — 5:0

  • -65 kg : Aselya Tulegenova — Benniyelis Perez (Venezuela) — 4:1

  • -65 kg : Jahongir Zayniddinov — Bogdan Shashlikou (Biélorussie) — 3:1

L'équipe nationale de boxe jeunesse d'Ouzbékistan poursuit sa route vers les médailles à Budva, confirmant la suprématie de l'école ouzbèke.

Shodiyona Meliqo‘ziyevaZulfiqor AdhamjonovAsadbek SultanboyevChampionnats de boxeBudva
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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