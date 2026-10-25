Ronaldinho jouera pour le club italien de Ravenna à 46 ans

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Ronaldinho jouera pour le club italien de Ravenna à 46 ans

Le célèbre footballeur brésilien Ronaldinho se prépare à faire son retour dans le football professionnel à l'âge de 46 ans. Le club de Ravenna, qui évolue en troisième division italienne, a annoncé qu'il entrerait sur le terrain le 15 novembre 2026 lors du match contre Forlì. La rencontre aura lieu au stade Bruno Benelli, selon Reuters.

Ronaldinho a disputé son dernier match officiel en 2015 avec le club brésilien de Fluminense, avant d'annoncer sa retraite sportive en 2018. Il n'a pas participé à des matchs officiels au niveau professionnel depuis plus de 11 ans.

Le joueur a signé un contrat avec Ravenna en juin 2026. Par la suite, il a également acquis une partie des actions du club. Initialement, il était prévu que sa participation à l'équipe soit principalement liée à la promotion du club. Désormais, la participation de Ronaldinho à un match officiel est confirmée.

Ronaldinho a remporté la Coupe du Monde avec l'équipe nationale du Brésil en 2002. Il a également reçu le Ballon d'Or en 2005 et a joué pour des clubs tels que le FC Barcelone, l'AC Milan et le Paris Saint-Germain au cours de sa carrière.

L'un des objectifs de ce retour est d'inscrire le 300e but de sa carrière. Lors de sa présentation en Italie en août, Ronaldinho n'avait pas exclu cette possibilité, affirmant qu'il était venu pour aider l'équipe.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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