Cafu révèle son top 4 des plus grands joueurs de l'histoire : Ronaldinho en fait partie

La légende de la défense brésilienne, Cafu, s'est exprimé sur les débats éternels concernant les meilleurs joueurs de l'histoire du football. Il a dévoilé son classement personnel, soulignant qu'une autre étoile brésilienne doit rejoindre le cercle des génies comme Lionel Messi, Diego Maradona et Pelé. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

Dans une interview accordée à El Mundo, Cafu a affirmé que pour choisir les meilleurs joueurs de l'histoire, il ne faut pas seulement regarder les statistiques, mais aussi l'art sur le terrain. Selon lui, Ronaldinho se tient au sommet du football aux côtés de Lionel Messi, Diego Maradona et Pelé. Cafu a qualifié ce quatuor de véritables créateurs de l'art du football.

"Ces joueurs ont écrit l'histoire, ont laissé une trace indélébile et ont été champions du monde. Ils bougeaient sur le terrain avec une légèreté incroyable. Ils ne faisaient pas que jouer avec le ballon ; le dribble, la frappe ou le but étaient naturels pour eux. Regarder leur jeu était un pur plaisir", a expliqué le défenseur légendaire.

L'harmonie entre l'art du football et le caractère

En expliquant pourquoi Ronaldinho mérite sa place dans cette liste, Cafu a mis en avant son style de jeu et la joie qu'il a transmise aux supporters. Selon lui, le football ne se résume pas à des chiffres, mais est un ensemble de mouvements qui enchantent le spectateur. C'est précisément sur ce point que Ronaldinho s'est distingué des autres.

L'ancienne star de l'AC Milan et de l'AS Roma a souligné un autre point commun essentiel de ce quatuor : leur caractère et leur comportement sur le terrain. Malgré les fautes et la rudesse constante des défenseurs, ces joueurs ont toujours gardé leur calme.

"Nous n'avons jamais vu Lionel Messi, Ronaldinho, Pelé ou Maradona se disputer avec quelqu'un sur le terrain. Ils se contentent de jouer au football. On les frappe, ils se relèvent et continuent avec un sourire. Comment humilient-ils l'adversaire ? Uniquement par des dribbles magnifiques et des buts. C'est exactement ce que les supporters veulent voir", déclare Cafu.

En se basant sur ses observations, Cafu considère ce quatuor comme les meilleurs joueurs de l'histoire : deux Brésiliens et deux Argentins. Selon lui, ce sont ces joueurs qui ont apporté un sens et une beauté véritables au jeu.

En conclusion de l'entretien, Cafu a également évoqué l'état actuel de l'équipe nationale du Brésil. Selon lui, le rôle de l'entraîneur est aujourd'hui plus prédominant que celui des stars, ce qui témoigne d'un certain changement dans la culture traditionnelle du football brésilien.