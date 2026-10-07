Le magicien brésilien adresse un message émouvant à Messi après sa retraite internationale

Légende du football mondial, ancienne star du FC Barcelone et de l'équipe nationale du Brésil Ronaldinho à son ami et protégé, qui a mis fin à 21 ans de carrière avec l'équipe nationale d'Argentine Lionel Messia adressé un message sincère et touchant. Le magicien brésilien est revenu sur les premiers pas de Messi avec les Catalans, leur amitié et leur héritage footballistique commun.

Ronaldinho, qui avait délivré la première passe décisive au jeune Leo au Camp Nou, a exprimé son soutien total au choix du capitaine argentin, soulignant que son nom est gravé à jamais dans l'histoire.

« Tu nous as fait aimer le football » : le message de Ronaldinho

La légende brésilienne a exprimé ses sentiments envers Messi sur ses réseaux sociaux :

Ensemble depuis les premiers pas : « Leo, quel plaisir et quelle joie d'avoir fait partie des premiers jours de ton histoire ! Tu nous faisais sourire et aimer le football. Ton nom est gravé dans l'histoire de l'Argentine et du monde entier », a écrit le vainqueur du Ballon d'Or ;

Un rêve d'enfance partagé : « Nous seuls savons quelle joie nous procure la réalisation d'un rêve d'enfant : défendre les couleurs de notre pays et devenir champions du monde. Tu as tout donné pour ton équipe nationale et ton pays » ;

Famille et philosophie de vie : « Je sais, en te comprenant bien, que tout ce qui touche à la famille pousse à repenser beaucoup de choses. Profite de la vie, mon frère. Je te souhaite le meilleur, aujourd'hui et toujours ».

Adieux éclatants au Monumental et score de 3-0

Rappelons que, âgé de 39 ans, Lionel Messi a disputé son dernier match avec l'équipe nationale d'Argentine contre le Bénin :

Bénéfice et dernière scène : Lors de la rencontre au stade Monumental de Buenos Aires, les hôtes se sont imposés 3-0. Messi a marqué sur penalty et a délivré deux passes décisives à ses coéquipiers ;

Applaudissements des fans : Après le match, le capitaine a prononcé un discours d'adieu en larmes devant le public.

Records impeccables sous le maillot national et sommet absolu

Le parcours de Lionel Messi avec l'Albiceleste s'achève sur les résultats les plus brillants de l'histoire du football :

Champion du monde (Qatar 2022) : Le titre suprême remporté après 36 ans d'attente avec l'équipe nationale ;

Titres continentaux : Vainqueur de la Copa América en 2021 et 2024, ainsi que de la Finalissima 2022 ;

Bilan global : Au total avec l'Argentine, 208 matchs, 126 buts et 70 passes décisives.

La relation sincère entre Ronaldinho et Messi a démontré une fois de plus le respect mutuel immense entre deux grands talents, sur le terrain comme dans la vie.