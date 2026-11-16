Ronaldinho de retour sur le terrain après 4068 jours : décisif dès son premier match

Cependant, « Ravenna » a concrétisé ce retour. Le club a non seulement recruté Ronaldinho, mais il est également devenu l'un des actionnaires de l'équipe.

Il y avait une raison à cela : le joueur brésilien avait disputé son dernier match officiel en septembre 2015 avec le club brésilien de « Fluminense ». En 2018, il avait annoncé la fin de sa carrière professionnelle.

Les nouvelles concernant l'arrivée de Ronaldinho à « Ravenna » et son retour sur le terrain ont d'abord suscité l'étonnement dans le monde du football. Certains ont perçu cela comme un simple projet publicitaire ou une manœuvre pour attirer les fans.

Ainsi, 4068 jours après son dernier match officiel, la star brésilienne a offert aux supporters l'occasion de le revoir en tenue de footballeur.

Ronaldinho, qui a marqué l'histoire du football moderne par sa technique unique, son sourire sur le terrain et ses gestes imprévisibles, est réapparu sur une pelouse. Ses débuts avec « Ravenna » ont eu lieu le 15 novembre 2026 lors d'un match de troisième division italienne contre « Forlì ».

Le scénario dont les fans de football rêvaient depuis des années est devenu réalité. La légende brésilienne Ronaldinho a rechaussé les crampons pour un match officiel à 46 ans. Il a disputé l'intégralité de la première mi-temps du derby contre « Forlì » sous les couleurs du club italien de « Ravenna » et a participé à l'action menant à l'un des buts décisifs de son équipe. Le plus surprenant est que, initialement, beaucoup ne croyaient pas aux rumeurs de son retour.

Ronaldinho jouera pour le club italien de Ravenna à 46 ans

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Finalement, le 15 novembre, tous les doutes ont été levés : la star de 46 ans était titulaire pour le match contre « Forlì ».

Pas 30 minutes, mais toute la première mi-temps

Initialement, il était prévu que Ronaldinho joue environ 30 minutes. Mais il a joué plus longtemps que prévu, disputant toute la première mi-temps.

Le Brésilien est entré sur le terrain avec le numéro 10 de « Ravenna ». Les supporters dans le stade l'ont accueilli avec une ovation. Chacun de ses contacts avec le ballon, ses passes et ses gestes techniques ont suscité un intérêt particulier dans les tribunes.

Bien que Ronaldinho n'ait pas couru à haute intensité sur tout le terrain comme autrefois, sa technique raffinée et son toucher de balle ont continué de captiver l'attention.

Sa présence sur le terrain n'est pas restée purement symbolique. La star brésilienne a également participé activement aux offensives de son équipe.

La contribution de Ronaldinho à l'action de la 36e minute

À la 36e minute du match, « Ravenna » a ouvert le score. Lors d'une action impliquant Ronaldinho, le ballon a été transmis à Giulio Donati qui a trompé le gardien adverse.

Ainsi, le joueur brésilien a été impliqué dans une action décisive dès son premier match officiel après une longue pause.

En seconde période, « Ravenna » a consolidé son avantage. À la 58e minute, Simone Rabbi a marqué, portant le score à 2-0.

Le match s'est terminé sur ce résultat. « Ravenna » a remporté un derby crucial, et le retour de Ronaldinho est devenu un événement inoubliable pour les supporters du club.

Ronaldinho jouera-t-il à nouveau ?

Après le match, la star brésilienne a partagé ses impressions. Il s'est dit heureux de retrouver le football, de partager le terrain avec de jeunes joueurs et de retrouver les supporters.

Sa participation aux prochains matchs n'est pas encore certaine. Ronaldinho a déclaré que cela dépendait de la décision du président du club. Il n'a pas caché qu'il était prêt à rejouer si le président le lui demandait.

Cela a soulevé une nouvelle question chez les fans : reverrons-nous Ronaldinho sous le maillot de « Ravenna » ?

Une trace indélébile dans l'histoire du football

Le retour de Ronaldinho au football a une signification bien plus profonde qu'un simple début. Il a été champion du monde avec le Brésil en 2002, a remporté le « Ballon d'Or » en 2005 et a joué pour de grands clubs comme le « FC Barcelone » et le « Milan AC ».

Son style de jeu a marqué toute une génération de fans. Pour Ronaldinho, le football n'était pas seulement une question de résultats et de victoires, mais aussi un art de la création, du plaisir et du partage de joie avec le public.

Ce retour après 4068 jours d'absence est remarquable à cet égard. À 46 ans, la légende du football a offert une fois de plus des moments inoubliables à ses fans.

Peut-être est-ce son dernier match officiel, ou peut-être Ronaldinho décidera-t-il de revêtir encore quelques fois le maillot. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre : ses débuts avec « Ravenna » resteront dans l'histoire du football comme l'un des retours les plus inattendus et les plus agréables.