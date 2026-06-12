Qu'a dit Ronaldinho à propos de l'ouverture de la Coupe du Monde 2026 ?

La Coupe du Monde 2026, qui tient toute la planète en haleine, enchante le monde avec ses premiers moments intenses. Cette immense fête sportive a réuni non seulement des millions de fans, mais aussi des légendes vivantes qui ont marqué l'histoire du beau jeu. L'une des stars les plus brillantes et magiques du monde du football – l'ancien milieu de terrain du PSG, de Barcelone, de l'AC Milan et de l'équipe nationale du Brésil, Ronaldinho – a également assisté à la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde actuelle et n'a pu cacher son excitation face à cet événement mondial.

Pour l'ancienne star brésilienne connue sous le nom de « Magicien du football », ce pays n'est pas du tout étranger. Au cours de sa carrière, il a fièrement représenté le célèbre club mexicain Querétaro et a trouvé une place spéciale dans le cœur des fans locaux.

« Il y a une énergie positive incroyable au Mexique »

Ronaldinho, icône vivante du football mondial, a exprimé ses sentiments sincères après son retour sur le sol mexicain via son compte officiel X (anciennement Twitter) :

« Revenir sur la terre du Mexique, qui m'est si chère, pour participer une fois de plus à la cérémonie d'ouverture officielle d'une Coupe du Monde aussi magnifique, me procure une joie et un bonheur infinis ! Je suis très heureux de retrouver ici mes chers amis du terrain et de nombreuses légendes du sport. Il règne en ce moment une énergie incroyable, unique et très positive dans ce lieu ; c'est une fête vraiment magnifique pour des millions de fans de football ! Tout le monde sait à quel point j'aime ce beau pays, et je prends toujours un plaisir particulier à venir ici... Allez, que le tournoi à venir soit vraiment spécial et inoubliable pour nous tous ! »

Grâce au tableau analytique spécial ci-dessous, vous pouvez voir la riche histoire footballistique du légendaire Ronaldinho et ses liens avec le Mexique, l'un des hôtes de la Coupe du Monde 2026 :

Statut du joueur Meilleure réussite en équipe Grands clubs où il a joué Héritage dans le football mexicain Attentes pour la Coupe du Monde 2026 Légende et magicien du football Champion du monde 2002 PSG, Barcelone, Milan Ancien membre du club Querétaro Le festival de football le plus unique de l'histoire

Visite d'un champion historique à la Coupe du Monde

Il convient de noter que les mots et le statut de Ronaldinho lors des Coupes du Monde ont un poids important. En 2002, lors de la Coupe du Monde organisée sur les terrains asiatiques (Japon et Corée du Sud), il a fait de la vraie magie avec l'équipe nationale du Brésil, soulevant le trophée d'or et devenant champion du monde. Même des années plus tard, son amour pour le football ne s'est pas estompé.

Avis d'expert : La présence de grands joueurs comme Ronaldinho directement sur le terrain au début de la Coupe du Monde 2026 sert à élever le prestige du tournoi et l'enthousiasme des fans à un niveau supérieur. Sa bénédiction et ses vœux seront sans aucun doute une grande motivation pour la nouvelle génération de joueurs.

Dans ce tournoi historique accueilli par l'Amérique du Nord, on attend encore beaucoup d'autres moments « spéciaux et magnifiques » mentionnés par la légende.

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