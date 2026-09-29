Le Brésil réussit une remontée contre l'Australie : victoire 4-2

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Le Brésil réussit une remontée contre l'Australie : victoire 4-2

L'équipe nationale du Brésil, lors d'un match amical contre l'Australie, a gagné sur le score de 4-2. Bien que les Sud-Américains aient marqué rapidement, ils ont été menés au score dès la première mi-temps. Après la pause, ils ont renversé la situation en marquant deux buts supplémentaires.

Six buts ont été inscrits dans ce match, et les penaltys ont joué un rôle crucial.

Le Brésil a entamé le match avec un but rapide

Seulement trois minutes après le coup d'envoi, le Brésil a ouvert le score.

Vanderson a conclu l'attaque de son équipe par une frappe précise, donnant l'avantage au Brésil 1-0.

Cependant, ce but précoce n'a pas découragé l'Australie. Au contraire, les hôtes ont pris l'initiative et ont commencé à créer des occasions dangereuses devant le but brésilien.

L'Australie a renversé le score en première mi-temps

La pression australienne a porté ses fruits à la 30e minute.

Alessandro Circati a égalisé, redonnant de l'énergie à son équipe — 1-1.

Peu après, les Australiens ont de nouveau trouvé le chemin des filets.

À la 34e minute, Connor Metcalfe a marqué, permettant à l'Australie de mener 2-1.

Ainsi, le Brésil, qui avait pourtant bien commencé, s'est retrouvé mené au score en peu de temps.

Raphinha a égalisé sur penalty

Vers la fin de la première mi-temps, le Brésil a intensifié ses attaques et a obtenu un penalty.

Raphinha a transformé le coup de pied de réparation avec assurance.

Ainsi, juste avant la pause, le score était de nouveau à égalité — 2-2.

La première mi-temps s'est terminée sur ce score.

Le Brésil a imposé son jeu en seconde période

Après la pause, le Brésil a cherché à prendre totalement le contrôle du match.

Les attaques de l'équipe sont devenues de plus en plus dangereuses et, à la 70e minute, cette pression a payé.

Bruno Guimarães a marqué, redonnant l'avantage au Brésil — 3-2.

Alors que l'Australie tentait d'égaliser, les Brésiliens ont profité d'une nouvelle opportunité.

Vinícius Júnior a scellé le score final

À la 80e minute, le Brésil a obtenu un autre penalty.

Cette fois, c'est Vinícius Júnior qui s'est présenté face au point de penalty. Il a transformé l'occasion en but avec une frappe précise.

Ainsi, le score est passé à 4-2 .

Dans les dernières minutes, malgré les tentatives de l'Australie pour réduire l'écart, le Brésil a conservé son avantage.

Australie – Brésil : 2-4

Match amical

Australie – Brésil — 2-4

Buts :

  • Circati — 30 ;

  • Metcalfe — 34 ;

  • Vanderson — 3 ;

  • Raphinha — 45 ;

  • Bruno Guimarães — 70 ;

  • Vinícius Júnior — 80.

Ainsi, malgré un début de match rapide suivi d'un déficit au score, le Brésil a renversé la situation en seconde période pour s'imposer 4-2 contre l'Australie.

L'un des points les plus importants pour les Brésiliens a été leur capacité à sortir d'une situation difficile et à reprendre l'initiative en seconde période.

Équipe du BrésilÉquipe d'AustralieVinícius JúniorAlessandro CircatiFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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